シチズン「シリーズエイト」新作、小ぶり・薄型・多角形ベゼルの3針デイト機械式

シチズン時計は、機械式時計ブランド「CITIZEN Series 8（シリーズエイト）」から、40mmを切るケースサイズを採用した薄型の新モデル3機種（うち1機種は限定モデル）を3月19日に発売する。

シリーズエイトは、エッジの効いたモダンな造形と過不足のない実用性を備えた機械式時計のブランド。今回の新作は、近年のグローバルトレンドとされる40mm未満のケースサイズを取り入れ、装着感とフィット性を重視したモデルだ。

薄型でシャープな外装

ケースの厚さは約10.4mmと、自動巻き機械式ムーブメントを搭載する時計としては薄型の部類。ケースは5つのパーツで構成され、ていねいに磨き上げたエッジを強調したデザインが特徴的だ。シリーズエイトらしい直線的で力強いデザインを維持しつつ、コンパクトなサイズによって装着感を向上させた。多角形ベゼルも時流をとらえている。

文字板の中央には独自のパターンを施し、立体感と視覚的な奥行きを演出。インデックスは形状にこだわり、シャープさの中にエレガントな印象を与える仕上がりとなっている。

限定モデルではブラックを基調にゴールドをアクセントとし、文字板にフォージドカーボンを使用。これは航空機や高性能スポーツカーにも用いられる素材で、軽量かつ高強度な特性を持つ。

ムーブメントは手巻き付き自動巻き機械式の「キャリバー 9051」。平均日差-10～+20秒の精度と約42時間のパワーリザーブを備える。

さらにJIS規格に基づく「2種耐磁」を実現し、スマートフォンやタブレットなど磁気を発する機器に1cmまで近づけても性能を維持できるとしている。日常生活での実用性を意識した仕様だ。

40mm未満という現代的なサイズと薄型設計、さらに高い耐磁性能をはじめとする実用性には、シリーズエイトの方向性がよく表れている。スポーツエレガントな見た目は、カラーリングもあってカジュアルな印象も。自分のコーディネートに合わせて選びやすいコレクションだ。