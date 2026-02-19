ウイスキーは「飲む」だけじゃない? 樽ごと買って「投資」するという付き合い方

株式や債権、不動産、インフラ、金など、世の中にはさまざまな投資商品があるが、ウイスキーを樽ごと買って、熟成による値上がりを待つという投資の方法があるということを初めて知った。具体的にはどうやって投資するのか。資産としてのウイスキー事業を手掛けるクレア・ライフ・パートナーズの担当者に「資産運用EXPO」の会場で話を聞いた。

年平均成長率は14.59％?

物価高や国際情勢の流動化などにより、さまざまな投資商品に注目が集まる中で、海外の投資家の間ではウイスキーの樽(カスク)に投資する「ウイスキーカスク投資」が活況を呈している。ウイスキーの樽を購入して熟成させ、価値が高まった樽を売却することでキャピタルゲイン(売却益)を得る中長期型の実物資産投資だ。

このウイスキーカスク投資、かなり安定しているとクレア・ライフ・パートナーズの担当者は話す。

「例えばワインの場合は、ブドウの出来によって品質が左右されることがありますが、ウイスキーには、大麦の実り具合は関係ありません。どんな樽でどれくらい熟成させたかで価値が変わります。ほったらかしで運用できるので、手を出しやすい投資だと思います」

クレア・ライフ・パートナーズの発表によると、2022年までのウイスキーカスク市場の年間資本成長率は平均14.59％を記録しているという。

具体的に、すでに28年熟成した「ボウモア 1990ブルーチップカスク」を2016年に2,168万2,440円で購入したケースでは、熟成を3年進めて2020年に売却したところ、5,176万800円になったという。3年ちょっとで倍以上の金額になっているから驚きだ。

さらに、イギリスの主要な樽管理会社である「Braeburn Whisky」が毎年公開している指標「BC20 インデックス」は右肩上がりを続けており、2022年の平均資本成長率は15.86％という数字を叩き出している。

樽を買って保有するだけ?

ウイスキーカスク投資を始めるには何から手をつければいいのか。主な手順はカスクを選び、保有するという非常にシンプルなものだ。ただ、ウイスキー樽には膨大な数の種類があるため、成長を見込める樽を選定する目利きと情報収集が欠かせないという。

大前提として、投資できるのは、世界中にある各蒸留所が投資対象として開放しているウイスキー樽に限られる。どこのウイスキー樽なら投資できるのか、初歩的な情報収集は絶対に欠かせないと同時に、基本情報を知ることがウイスキーカスク投資への入口になる。

成長が見込める樽を選定する場合は、次のような指標が参考になるという。

一般的に、0～3年とあまり熟成が進んでいないウイスキー樽(ニューメイクと呼ばれる)は安価に購入できることが多く、リターン率も高めだが、その分、保有する期間も15年以上が目安になるなど長期戦となる。ただ、15年以上保有さえすればそれなりのリターンが見込めるので、初心者にもオススメとのことだった。

対して、すでに20～30年ほど熟成が進んでいるウイスキー樽(プレミアムと呼ばれる)は高価な上、リターン率が低め。保有期間も5年程度が目安となることが多い短期戦だが、熟成が進んだ樽は高価なため、売却時に買い手が見つかりにくいこともあり、上級者向けといえる。

必ず失敗する人の共通点とは?

樽の購入が決まったら、熟成させるための保有期間に入る。年間約1万円程度の保管料と保険料を支払う必要こそあるが、基本的には何もする必要がない。ただ、その間、自身が保有するウイスキーのサンプルを取り寄せて堪能したり、旅行をかねて樽が保管されている保税倉庫を訪問したりするといった楽しみ方ができるのも、ウイスキーカスク投資の魅力だ。

樽を売却する段階になったら、市場価値を分析する会社に調査を依頼して売却する。売却先(買い手)はかなり豊富にあり、ウイスキーカスク投資家や原酒を必要としているバイヤー(ボトラーズ)、樽の管理会社、蒸留所などさまざまだ。

ただ、投資に絶対はないというように、ウイスキーカスク投資にも利益率が伸び悩むことがある。理由は主に3つあると担当者は指摘する。

ひとつは「アルコール度数が40度を切ってしまう」こと。こうなると分類上、ウイスキーではなくスピリットやウォッカ、ジンなどになってしまうので、価値が下がってしまうそうだ。

「対策としては、正常に熟成しているかを確認する定期的なリゲージ(再測定)を行うことです。リゲージの目安は熟成具合に応じて5年あるいは10年に1回。自分で依頼するか、樽の管理会社から連絡がある場合もあります」(担当者談)

2つ目は、感染症の世界的大流行などで「ウイスキーの成分に何らかの菌が入ってしまう」こと。ただ、ウイスキーはアルコール殺菌で感染を防いでいるので、その可能性は「ありえないと考えていい」とのことだ。もちろん、未知のウイルスでは何が起こるかわからない。

そして3つ目は、地政学的情勢不安によって「世界的にウイスキーを嗜んでいる場合ではない状況になる」こと。実際、第二次世界大戦のときにはウイスキーの需要がかなり落ち込んだという。

とはいえ、上記の3つが起こる可能性は低く、「時間をかけて保有して熟成させていけば、安定して利益を得ることができる投資だと思います」と担当者は話していた。

とはいっても、ウイスキーカスク投資で損をしている人も当然いる。その人たち全員に共通している特徴は、買って半年や1年という短い期間で売ってしまっていること。保有期間が短ければ熟成が進まないので、利益を得ることは難しくなる。

もちろん、どんな樽を何年保有したかで投資の結果も変わってくるし、さらには、インフレなどの情勢によって損益は大きく左右されるが、比較的、安定して利益を生み出せるのは確かなようだ。当然、投資である以上、損する可能性があることも覚悟しておくことは絶対に必要だ。