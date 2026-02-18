マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
BYDの軽EV「ラッコ」が日本上陸へ! 専用サイト公開で情報発信強化

FEB. 18, 2026 11:30
Text : 藤田真吾
BYDは日本専用に開発した軽自動車の電気自動車(軽EV)「ラッコ」(RACCO)の発売に先立ち、同モデルの情報を発信する公式専用サイトを公開した。ラッコの発売は2026年夏の予定だ。

BYDが軽スーパーハイトEVに一番乗り?

ラッコは中国のBYDが日本専用に開発した軽EV。軽自動車市場で人気の「スーパーハイトワゴン」と呼ばれるタイプのクルマで、背が高くて両側にスライドドアを備えているところが特徴だ。

軽自動車は日本独特の自動車規格であり、日本の自動車メーカー各社はさまざまなタイプの軽自動車を販売しているが、「スーパーハイトワゴンの乗用車の軽EV」を販売している日本メーカーは、現時点で存在しない。BYDが軽スーパーハイトワゴンEVの販売で一番乗りとなるのは確実な情勢だ。

ラッコの駆動方式は前輪駆動(FWD)。バッテリーは大小2種類で、航続距離はスタンダード仕様が200km超、ロングレンジ仕様が300km超を目標とする。

専用サイトでは現在、日本導入の理由、RACCOのネーミングの由来、デザインハイライトなどのコンテンツを見ることができる。コンテンツは順次追加予定とのことだ。

