Booking.comが選ぶ2026年「世界で最も居心地の良い都市10選」、日本で唯一ランクインした都市は?

Booking.comが、旅行者レビューを基に「Traveller Review Awards 2026」を発表。2026年の「世界で最も居心地の良い都市」10選に日本の高山市が選出された。

旅行宿泊予約サイトのBooking.comは、旅行者からの信頼性の高いレビューを基にした「Traveller Review Awards 2026」を発表した。このアワードは、宿泊施設や関連サービスのホスピタリティを評価し、受賞パートナーの所在地を基礎に「居心地の良い都市」を選出する取り組みで、181万以上のパートナー施設の受賞を含む総合データを分析している。2026年は「世界で最も居心地の良い都市」として10の都市をラインナップ。

日本からは岐阜県高山市が、「Traveller Review Awards 2026」内の「世界で最も居心地の良い都市」10選の一つにランクインした。

高山市は飛騨地方の山間に位置しており、古い町並みが残る三町筋地区では木造の商家や伝統的な酒蔵、伝統工芸の店が立ち並ぶ。宮川朝市では地元の銘酒に触れることができ、周辺に足を伸ばすと白川郷の合掌造り集落や飛騨民俗村などの文化体験ができる。また、飛騨牛や郷土料理の朴葉味噌など地域の食文化に接する機会があり、伝統と自然に囲まれた滞在体験を評価した。

2026年の「世界で最も居心地の良い都市」10選には、ほかに

イタリア、モンテプルチャーノ

台湾、馬公市

イギリス、ハロゲート

アメリカ合衆国、テキサス州フレデリックスバーグ

アルゼンチン、サン・マルティン・デ・ロス・アンデス -ブラジル、ピレノポリス

ナミビア、スワコプムント

オーストラリア、ヌーサヘッズ

リトアニア、クライペダ

といった都市が並ぶ。

また、Booking.comは同時に「日本で最も居心地の良い都市」10選も発表。2026年の日本版10選には、高山市のほか、

鹿児島県、屋久島市・奄美市

沖縄県、読谷村・北谷町

長野県、野沢温泉村

山梨県、富士吉田市・富士河口湖町

北海道、ニセコ町

大分県、由布市

が含まれた。

これらの都市の受賞に関して、ブッキング・ドットコム 日本代表のLuiz Rodrigues(ルイス・ロドリゲス)氏は

「自然や温泉、地域ならではの文化や暮らしに触れられることが、旅行者にとっての“居心地の良さ”につながっていることがうかがえる」

とコメントした。