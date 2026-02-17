フェンディが目黒蓮とのスペシャルムービーを公開、新作バッグを持った最新ルックも

フェンディは、ブランドアンバサダーを務めるSnow Manの目黒蓮を起用したスペシャル企画「JOURNEY - “旅路”」を開始した。ブランドが101年目に向けて進む姿と、目黒蓮の挑戦を追う全4シリーズのインタビューを、1年を通じて展開する。

第1弾では、新たなチーフ クリエイティブ オフィサーのマリア・グラツィア・キウリと歩みを進めるフェンディのビジョンと、目黒蓮の信念に焦点を当てるムービーを公開する。目黒蓮はフェンディ 2026年春夏 メンズコレクションのトータルルックで登場し、新作バッグ「フェンディ フラックス メッセンジャー(FENDI Flux Messenger)」を合わせたスタイリングを披露する。

「フェンディ フラックス メッセンジャー」には、スムースカーフレザーを採用し、フラップにサテンルテニウム仕上げの「FF」ロゴバックルを配した。外側にはジップポケット、背面にもファスナー付きポケットを備え、内部はファブリックライニング仕様。11インチのタブレットやスマートフォン、ウォレットなど日常の必需品を収納できる。

カラーはブラック、ブラウン、グレーの3色で展開する。ショルダーストラップとハンドルは別売りのストラップ「ストラップ ユー」に付け替え可能で、ライトブルーまたはイエローのテクニカルコードをあしらったデザインを選べる。

インタビューでは、「不可能なことはないと思う瞬間」について「何事もやる前に自分の中で完成形のイメージがしっかり湧いたら不可能はないなと思います。お芝居という面でさらに進化できたらいいかなと思いますし、人としてもまた一つ成長して帰ってこられたらいいかなと思います」とコメント。さらに海外に持っていきたいものとしてフェンディのチャームをあげるなど、今回の挑戦についても語っている。

ムービーは2月16日17:00からフェンディ公式LINE、X、Facebookで順次公開し、全編はフェンディ公式LINEの友だち限定で公開する。

価格：38万5,000円

サイズ：W27xH16xD6.5cm

ブラック

ブラウン

ライトブルー