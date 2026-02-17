嘉之助蒸留所のシングルカスク樽オーナーになれる抽選販売「KANOSUKE OWNER’S CASK 2026」実施

小正嘉之助蒸溜所は、嘉之助蒸溜所のシングルカスク・プログラム「KANOSUKE OWNER’S CASK 2026」の抽選募集を、2月9日に開始した。申込期間は3月1日の23時59分まで。

140年を超える焼酎造りの歴史

KANOSUKEは、「MELLOW LAND, MELLOW WHISKY」を掲げ、原酒づくりから蒸留、熟成に至るまでを国内で一貫して行うジャパニーズウイスキー。140年を超える焼酎造りの歴史と、その蒸留技術を礎に、形状の異なる3基のポットスチルが生み出す多彩な原酒を、焼酎リチャー樽をはじめとする多様な樽で熟成。鹿児島・日置市の土地の厳しい寒暖差と、眼前に望む吹上浜からの潮風が、ウイスキーの熟成に奥行きを与え、濃厚で芳醇な、心地よい余韻を生み出してくれる。

嘉之助蒸溜所のシングルカスク・プログラム「KANOSUKE OWNER’S CASK 2026」

今回「KANOSUKE OWNER’S CASK 2026」として蔵出しするのは「5年熟成×バーボン樽×カスクストレングス」の厳選樽(各樽につき700mlボトル198本分を確約)。アンピーテッド麦芽とピーテッド麦芽の2種類を用意している。熟成期間は60カ月以上で、樽により異なるが、アルコール度数は58度～60度程度。樽購入時のプライベートカスク情報に加え、オーナー名をボトリングしたラベルに記入するカスタマイズラベルサービス付き。

応募には専用フォームに必要事項のほか、同プログラムに寄せる想いや、KANOSUKEとの出会いなど、それぞれの想いを記入。抽選に当選した場合にのみオリジナルボトルを購入できる。当選発表は、当選者にのみ3月10日に行う。

販売価格は、アンピーテッド麦芽原酒が435万6,000円、ピーテッド麦芽原酒が455万4,000円。価格には、OWNER’S CASK 2026 証明書とCASK NO.入り樽鏡板(直径 約53cm／厚さ 約4.5cm)、化粧箱入りカスタマイズラベルボトル(全198本確約)が含まれる。なお、有料でボトリング後のバーボン樽「空樽」納品(配送／配送料別)と、鏡板／樽材を用いた加工オプション(蒸溜所グッズ、スツールからキーホルダーまで)をつけられる。

【テイスティングノート】

アンピーテッド麦芽｜Tasting Note

香り立ちは、シナモンを思わせ、バーボン樽由来のバニラやハチミツの甘やかさがまっすぐに立ち上がります。続いて、パイナップルやフルーツキャンディを想起させる、南国らしい明るく伸びやかな果実味が広がっていきます。温暖な鹿児島・日置の気候、そして東シナ海から吹き込む穏やかな潮風。 KANOSUKEならではのテロワールが、素直に、そして力強く映し出された、透明感あふれるシングルモルト・ジャパニーズウイスキーです。

ピーテッド麦芽｜Tasting Note

リッチでスイートな酒質を芯に、力強いピートスモークが重なり、香味の輪郭をくっきりと描き出します。そこへ、潮風を思わせるほのかな塩味が寄り添い、バーボン樽由来のバニラやキャラメルの甘さと溶け合いながら、味わいに奥行きを与えていきます。鹿児島・日置のメローな環境が育んだ、やわらかな丸み。ピートの力強さとKANOSUKEらしい調和が、美しく結実した、個性豊かなシングルモルト・ジャパニーズウイスキーです。

【注意事項】