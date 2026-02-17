世界が先に評価した芋焼酎「DAIYAME40」ついに国内発売

拡大する香り系焼酎市場を牽引してきた、ライチのように香る本格芋焼酎「だいやめ～DAIYAME～」。同ブランドの海外輸出専用のプレミアムスピリッツとして、2021年より出荷されてきた本格芋焼酎「DAIYAME40(フォーティ)」の国内発売が、2月17日から開始する。

2月9日には「DAIYAME40 日本上陸レセプション」がGOLD BAR AT EDITION 虎ノ門で開催され、濵田酒造の濵田光太郎社長や現役バーテンダーらが、バー・カクテル市場におけるプレミアムスピリッツとしての本格焼酎をテーマにトーク。 凝縮された力強いライチの香りを特徴に、アルコール度数40度で設計された「DAIYAME40」 を使った焼酎カクテルなどが紹介された。

海外バー市場の開拓に挑戦した「だいやめ」

鹿児島のだいやめ(＝晩酌して疲れを癒す)文化を後世に伝えていきたいとの思いから開発され、2018年の創業150年を機に次の50年をつくり上げる商品として発売された「だいやめ」。

17日から国内展開が始まる「DAIYAME40」は、そんな「だいやめ」で香り系焼酎のパイオニア的存在として業界をリードしてきた濵田酒造が、初めて本格的に海外市場へ挑む海外専用商品として2021年7月に発売された。

「DAIYAME40」の日本上陸を記念した本イベントのトークセッションには、濵田酒造６代目社長に昨年就任した濵田氏と、バーテンダーの南雲主于三氏と小坂駿氏が登壇。

濱田社長は、「世界的なプレミアムスピリッツのトレンドを背景に、初めて明瞭に海外を意識した海外専用商品としてスタートを切った商品」と「DAIYAME40」を紹介した。

「だいやめ～DAIYAME～」が焼酎に馴染みの薄かった飲酒層や若い世代に支持され、2019年の「IWSC」で部門最高賞を獲得したことなどで自信が深まり、本格的に海外市場へ目を向けていくことにつながったようだ。

「DAIYAME40」は発売後、世界三大酒類コンペティションといわれる「SFWSC 2022」「ISC 2023」「IWSC 2023・2025」で部門最高賞を受賞。バー・カクテルという本格焼酎にとって新たな海外市場を開拓し、急速に存在感を放つようになっているという。

「ライチのように華やかな香りの奥にバラや柑橘の香りが感じられ、余韻が長くスムースに伸びていく、非常に凝縮感のある味わいです。通常のだいやめには「香熟芋」という独自の芋を原料に使っていますが、その中でもアロマリッチな香り成分がとくに乗った個体を選別して使っています」(濱田氏)

「カクテルに負けない、だいやめの個性」

独自の香熟芋を使用した製法をベースに、香りや味わいを凝縮し、カクテル素材としても楽しめる「日本発プレミアムスピリッツ」として高く評価されてきた「DAIYAME40」。濵田社長はこのタイミングで日本発売を決めた理由を次のように説明した。

「まずは海外での評価機関の方々やバーのお客様からのご評価が少しずつ感じられるようになってきたことが挙げられます。同時に国内でもバーテンダーなどの皆さんと一緒に日本の焼酎文化を広げていくため、25度の商品を広げる活動を続けてきた結果、若いお客様の支持が素地としてできてきたこと。そうしたファンの皆様から「DAIYAME40ぜひ飲んでみたい」「だいやめのカクテルを飲んだ」という声を多くいただくようになったことも今回の発売背景になります」

日本を代表するミクソロジストである南雲氏は、「だいやめの25度を初めて飲んだのは2019年頃。当時、焼酎は大きな変化の兆しを感じる、今に続く新しい香りを追求する流れの始まりのような時期で、僕らは焼酎と泡盛をメインに扱うバーを新しくつくったばかりでした」と、「だいやめ」との出会いを振り返った。

「ライチの香りなどがとても新鮮でカクテルに使いやすい焼酎がようやく出たなと。カクテルは油絵みたいにいろんな色を混ぜながら作るので、焼酎は他のカクテル素材に個性で負けることが多かったんですが、「だいやめ」の個性は負けずに残るのが印象的でした」

南雲氏によると、焼酎がそれほどバーに置かれるようになった背景は、インバウンドの影響も大きくあるという。

「カクテルは基本的にジン、ウォッカ、ラム、テキーラなどのスピリッツで作る洋酒の文化なので、焼酎を使った有名なカクテルのレシピはほとんどなかったです。でも、いま2026年は多くの東京の有名なバーには焼酎があります。東京のバーで日本のスピリッツを飲みたいとき、ウイスキーよりも焼酎という海外の方もかなり増えていますね。僕たちバーテンダーやバーの運営側も、積極的に日本のお酒を使う気運があり、とても大きな良い変化を感じています」

DAIYAME40の香味を活かすカクテル3種を紹介

「本格焼酎・泡盛カクテルコンペティションに出場するための焼酎を探していた2022年に「だいやめ」と出会いました。コンペティションで優勝でき、私にとってはひとつのターニングポイントになったような焼酎です。濵田酒造の蔵元見学に行かせていただいたことも良い思い出です」とは、クラシックカクテルを再構築するスタイルで注目される「Quarter Room」ヘッドバーテンダーの小坂氏。

「「DAIYAME40」のフレーバーはマティーニやジントニックなど、クラシックカクテルのツイスト、ベーススピリッツの置き換えなど、高い汎用性があります」

「Quarter Room」では常時4〜5種類の焼酎カクテルを用意しており、銘柄指定のようなかたちで焼酎カクテルをオーダーする人も少なくないという。今回、3種類のカクテルメイキングを実演した。

１杯目は「DAIYAME Lassi」という「親和」をテーマにレシピを構築したというカクテル。通常の25度の「だいやめ」に比べて「DAIYAME40」には特有の油分による少しオイリーな質感に着目し、ヨーグルトに含まれる乳脂分を組み合わせて、ラッシー風に仕上げた。

リンゴジュース、はちみつや塩を加え、最後にアクセントで山椒を入れるなど家庭でも手に入りやすい材料を使っていることもポイント。

DAIYAME40のフレーバーとヨーグルトのテクスチャー、山椒の刺激が相まった、やさしい余韻や香りが楽しめる。甘さは控えめなので食中・食後にもピッタリだ。

「Velvet Mist」はDAIYAME40に感じるミネラルの味を軸にしながら、調和をテーマに濵田酒造があるいちき串木野市の朝霧に包まれた海の情景をイメージして考案した一杯。

少量のピーテッドウイスキー、自家製の海藻ベルモットなどを加え、スローイングという技法でDAIYAME40の香りを増幅させて、最後にバジルのブランデーをスプレーするという、なんともおしゃれな一杯だ。

最後に紹介されたカクテルは「創造」をテーマに「DAIYAME40」にはないフレーバーカラーを加えた「Silent Bark」。「晩酌をして1日の疲れを癒す」という鹿児島の方言「だいやめ」の意味にちなみ、浄化や安らぎの香木として知られる「パロサント」のコーディアルとバタースコッチのリキュールを合わせた。

イースト香のあるフィノ・シェリーを繋ぎ役に炭酸で爽やかに仕上げており、DAIYAME40のボディ感やキレのある味わいを楽しめる。

バー業界で新しい蒸留酒としての広がりが期待される本格焼酎。「DAIYAME40」はこれまでのカクテルの価値観を鮮やかに変える日本産スピリッツという地位を確立していきそうだ。