冷えやすい体を変えるために、まず目標にしたい1日の水分量

30年以上にわたって、国内外を問わず、多くの女性の「美と健康」をサポートしてきた大人気の鍼灸師が教える、東洋医学にもとづく「冷え対策」の決定版!『オトナ女子の「なんとなく不調」を取りのぞく 冷えとり温活大全』(著: 正木民子／三笠書房)。この記事では、書籍から一部を抜粋して紹介します。

熱をきちんと流すために大切なのは、「ゆるめる・ためない・感じる」という3つの視点。体内に"熱の通り道"を確保するイメージで、とにかくリラックスするのがポイントです。

今回のテーマは『一日1.5ℓの水分を摂る』。肩の力を抜いて、試してみましょう。

一日1.5ℓの水分を摂る

一日を通してコップ1杯ずつ、7～8回に分けて飲む

お茶など温かい飲み物を活用

カフェイン、アルコールは、水分補給の対象外

水は熱の運搬役 こまめな一杯を心がけて

体の約60%は水分でできています。水分が不足すると血液がドロドロになり、熱を運ぶ働きも鈍くなりがち。逆に水分が十分にあると、熱を体のすみずみまで届けやすくなります。血液やリンパ液、消化液など、体内の"流れるもの"はすべて水分がベースなのです。

胃腸や腎臓、肝臓も、水分が十分にあると働きやすくなります。一日1.5ℓを目標に、水分を取るようにしましょう。冷えやすい人は、白湯やハーブティーなど温かい飲み物がおすすめ。カフェイン、アルコールは利尿作用が強いため、水分補給には含めません。