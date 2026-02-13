2026年は“9連休が4回”の旅行当たり年! お得＆穴場ランキング発表

エクスペディアは、2026年における「注目のお得旅行先ランキング(海外・国内)」と「穴場旅行先ランキング(海外・国内)」を発表した。エクスペディアにおける2025年の1泊あたりの平均宿泊費のデータに基づいてランキング化している。

2026年注目のお得海外旅行先ランキング

2026年は有給休暇を取得すると最大8～9連休以上を4回(ゴールデンウィーク、お盆、シルバーウィーク、年末年始)作れる可能性があり、祝日が土曜日にかぶることが1度もないことから、旅行に絶好の一年となる。

はじめに、「2026年注目のお得海外旅行先ランキング」で、1位に輝いたのはフランスの「パリ郊外」だった。2024 年夏の国際的な大型スポーツイベント開催以降、パリ市内のオーバーツーリズムが課題として指摘されるなか、郊外エリアは混雑を避けやすく、市内に比べて宿泊費を抑えやすい点も魅力。また、今年は印象派の巨匠クロード・モネの没後 100 年。モネが実際に暮らしたアルジャントゥイユや、印象派の島と言われるシャトゥーなどを巡り、アートに浸る旅もおすすめ。さらにパリ郊外には世界的に人気のテーマパークや世界遺産にも登録されている「フォンテーヌブロー宮殿」など、見どころが豊富に揃っている。

2位にはアメリカ・ロサンゼルス郊外の「オレンジカウンティ」がランクイン。今夏までアニバーサリーイベント開催中の有名テーマパークに加え、美しいビーチや洗練された街並みが広がる南カリフォルニア屈指の観光地で、都市型エンターテインメントと海沿いのリゾートライフを同時に楽しめる点が魅力。

3位には、今秋、映画の巨匠による大型美術館がオープン予定で、人気日本人選手が所属する野球チームの本拠地でもある「ロサンゼルス」や、日本人から人気の高い「オアフ島」、そして 2025〜26年の年末年始の人気海外旅行先ランキングにもランクインした「シンガポール」が並んだ。なお、ロサンゼルスでは大規模なスポーツ大会の開催が予定されていることから、時期によっては航空券・宿泊費の上昇や混雑の可能性がある。

2026年穴場海外旅行先ランキング

また、「2026年穴場海外旅行先ランキング」1位には、音楽の都として知られるチェコの「プラハ」がランクイン。今年創立130周年を迎えたチェコ・フィルハーモニー管弦楽団をはじめ、国際音楽祭など上質な音楽文化を楽しめる。さらに、世界遺産に登録された歴史地区に象徴される中世からの街並みの中で季節ごとの景観やイベントを満喫でき、歴史・文化・音楽・食の魅力がコンパクトに集約されている。

2位は中国の首都「北京」が入った。世界遺産の故宮をはじめ、歴史的建造物と現代的な都市景観が共存し、春や秋は比較的過ごしやすい気候のなかで観光を満喫できる。3位は街歩きやグルメ、海、音楽をバランスよく楽しめるポルトガルの都市「リスボン」。大西洋沿岸に位置する歴史ある港町で、海を望む景観と温暖な気候を生かし、一年を通じて街歩きを楽しめる。

そのほか、アメリカの「ラスベガス」やマレーシアの「セランゴール」などもランクインしている。

2026年注目のお得国内旅行先ランキング

一方で、「2026年注目のお得国内旅行先ランキング」の1位は、海外メディアで2026年に訪れるべき旅行先にも選ばれた「石川」。東京からのアクセスが良く、石川は季節の移ろいを体感しやすく、春夏秋冬どの季節に行っても歴史と伝統工芸、食文化、温泉などを満喫することができ る。

2位は週末でも東京から気軽に行くことができる「千葉」。有名テーマパークを一年中楽しめることはもちろん、勝浦や館山は関東屈指の避暑地として知られ、「養老渓谷」や「大山千枚田」などでは首都圏近郊にあるとは思えない自然を堪能できる。

3位も海外メディアで 2026年に行くべき旅行先に選出された「長崎」がランクイン。長崎は、異国情緒あふれる歴史的街並み、坂と港が織りなす立体的な景観を併せ持つ文化観光地。市街地から離島まで多彩な観光資源を有し、歴史・文化・自然を軸に、年間を通してさまざまな観光が 楽しめる。

2026年穴場国内旅行先ランキング

また、「2026年穴場国内旅行先ランキング」1位に輝いたのは「愛媛」だった。瀬戸内海の島々が織りなす景観に加え、西日本最高峰・石鎚山を中心とする山岳の自然、道後温泉や城下町・松 山などの歴史文化も魅力の観光地。しまなみ海道のサイクリングや島旅、温泉、街歩きなど、多彩な体験が年間を通して楽しめる。

2位には今年、連続テレビドラマの舞台として注目される「島根」がランクイン。出雲大社の信仰文化に加え、世界遺産・石見銀山や国宝・松江城などの歴史資産が点在し、山陰の自然や温泉、街歩きを通じてゆったりとした滞在を満喫できる。そして3位は、世界遺産・厳島神社のある宮島をはじめ、瀬戸内の島々と都市景観が調和する「広島」が続いた。市街地と自然を回遊しやす く、食や街歩きなどの体験も年間を通じて楽しめる。

その他にも、雪国ならではの暮らし・文化が育んだ魅力に加え、米どころ、酒どころとして知られる「新潟」や、太平洋に面した雄大な自然と個性豊かな食文化、開放感あふれる風土を体感できる「高知」などもランクインした。