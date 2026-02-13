心も体も温まる、実は温活にぴったりな"ある一品"

30年以上にわたって、国内外を問わず、多くの女性の「美と健康」をサポートしてきた大人気の鍼灸師が教える、東洋医学にもとづく「冷え対策」の決定版!『オトナ女子の「なんとなく不調」を取りのぞく 冷えとり温活大全』(著: 正木民子／三笠書房)。書籍から一部を抜粋して紹介します。

この記事では、熱を「つくる／流す／保つ」の温活3ステップのうち、ステップ(1)「つくる」ためにできる具体的な行動をお伝えします。大切なのは、よく動いてご機嫌でいること。「筋肉・内臓・脳」の3つの熱源を、日々の動作の中で目覚めさせていきましょう。

今回のテーマは『焼肉食べ放題で"肉食女子"になる』。

焼肉食べ放題で"肉食女子"になる

赤身肉を中心に、よく噛んで味わう

タレは唐辛子･ニンニク入りで代謝をサポート

脂も適度に摂ると、熱産生に効果的

食べ応えのある赤身肉に幸せを噛みしめる

焼肉を食べると、たんぱく質や脂質を分解するために消化器官が活発に働き、その過程で体内に熱が生まれます。さらに、香ばしい匂いや旨みが脳に快感をもたらし、ドーパミンやセロトニンといった物質の分泌を促します。これによりストレスが和らぎ、血流もスムーズに。その結果、心も体も温まり、満足感も長く続きます。

また、サイドメニューにキムチをプラスしたり、コチジャン(唐辛子味噌)で味変すれば、唐辛子やニンニクが体内燃焼力を強力にサポート。

適量を楽しむなら、焼肉は温活にぴったりの一品です。