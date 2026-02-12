シチズン アテッサ新作、皆既月食“Blood Moon”を描いた2つの限定モデル「Shades of Red」

シチズン時計の「アテッサ」ブランドから、新作となる限定シリーズ「Shades of Red」が登場。太陽・地球・月が一直線に並ぶことで生じる皆既月食、その際に現れる赤い月“Blood Moon”の印象を、文字板や外装の色調で表現したモデルだ。

皆既月食の“赤”を映すダイヤル

「Shades of Red」では、皆既月食時に観測される赤い月の色合いを、深みのあるレッドトーンで表現している。文字板には赤から黒へと移ろう色調が与えられ、光の当たり方によって表情を変える。神秘的でありながら、派手すぎない印象だ。





シチズン アテッサ / ACT Line エコ・ドライブGPS衛星電波時計 Shades of Red「CC4077-71Z」（左）、シチズン アテッサ/エコ・ドライブ電波時計 Shades of Red「BY1005-73Z」（右）

「CC4077-71Z」は、サファイアガラス製ベゼルリングに裏面蒸着を施し、深みのある赤色とシルバーの都市名表示を組み合わせている。白蝶貝の文字板に着色した月のモチーフを重ねることで、奥行きのあるレッドダイヤルを実現した。

もう一方の「BY1005-73Z」は、月齢自動計算機能“ルナプログラム”によるムーンフェイズを備えたモデル。文字板には立体インクジェット印刷や金属パーツを重ね、漆黒の夜空に浮かぶ赤い月を描き出している。

背景にはパール印刷を施し、星が瞬く夜空を思わせる表情を加えた。ムーンフェイズという機能性と、天体モチーフの視覚表現が自然に結びついている点が特徴だ。

両モデルともケースとブレスレットにスーパーチタニウムを用い、軽量性と耐傷性を確保。スーパーチタニウム（シチズン時計の商標）とは、チタン素材に対してシチズン独自の表面硬化技術「デュラテクト」を施した素材だ。

皆既月食という天体現象をモチーフにしつつ、アテッサらしい実用性と先進機能は健在。赤い月の印象を落ち着いたトーンで表現し、視覚的な個性と日常性のバランスがよい。機能面では普段使いに申し分なく、デザイン面でも多様なスタイルに合わせやすそうだ。

シチズン アテッサ Shades of Red「CC4077-71Z」

ケース／ブレスレット素材：スーパーチタニウム（デュラテクトDLC ブラック色）

ケースサイズ：径44.6mm×厚さ15.4mm

風防：デュアル球面サファイアガラス（クラリティ・コーティング：光の透過率を約99％まで高めたシリコン化合物の多層コーティング）

防水性能：10気圧防水

ムーブメント：光発電エコ・ドライブ GPS衛星電波「キャリバー F950」

精度：±5秒／月（非受信時）

持続時間：約5年（パワーセーブ作動時）

主な機能：衛星電波受信機能、位置情報取得機能、ワールドタイム（39時差）、パーペチュアルカレンダー、1/20秒クロノグラフ（24時間計）、アラーム、デイ＆デイト表示、デュアルタイム、ライトレベルインディケーター、充電量表示、パワーセーブ機能、パーフェックス（耐磁・衝撃検知・針補正）

限定数量：世界限定1,800本

発売日：2026年2月26日

価格：38万5,000円

シチズン アテッサ Shades of Red「BY1005-73Z」