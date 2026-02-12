理想の眠りを一年中届ける、アップグレードした「コアラ掛け布団 」が登場!

コアラジェイピーは、2月9日に既存の人気商品を大幅にアップグレードした「コアラ掛け布団 (2nd GEN)」、「コアラライトウェイト掛け布団 (2nd GEN)」そして両アイテムがセットになった「コアラ掛け布団 オールシーズン(2枚合わせ)」を発売。今回は、通気性に優れた豪州産プレミアムウールに素材を変更して、既存商品をアップグレード。ナチュラルな優しさに包まれた、快適な眠りを一年中楽しむことができる。

コアラ掛け布団シリーズ

同商品の進化ポイントは3つ。1つ目は、豪州産プレミアムウールへの素材アップグレード。吸湿・放湿性に優れた豪州産プレミアムウールを贅沢に使用し、天然素材ならではの調温調湿機能により、布団の中を常に快適な温度と湿度に保つ。春や秋に快適な中厚手と、夏にぴったりな薄手の2モデルを展開する。

2つ目は、自由自在な「スマートスナップ設計」。暖かさと通気性のバランスがよい「コアラ掛け布団 (2nd GEN)」と、蒸し暑い夏にぴったりの「コアラライトウェイト掛け布団 (2nd GEN)」は、季節に合わせて厚みが異なる。「コアラ掛け布団 オールシーズン（2枚合わせ）」では、これらを「スマートスナップ」で連結することで、一年中最適な暖かさを提供する。

スナップボタンで簡単に組み合わせ

3つ目は、清潔を保つ最新技術「Silvadur」。銀イオンにより細菌や気になるにおいを元から抑制する。さらに、自宅で丸洗い可能なため、常に清潔な環境で安心して使用できる。

同シリーズそれぞれの特徴

それぞれの価格は、「コアラ掛け布団 2nd GEN」1万8,000円(シングル)、「コアラライトウェイト掛け布団 2nd GEN」1万4,000円(シングル)、「コアラ掛け布団 オールシーズン(2枚合わせ)」2万8,800円(シングル)から。