30年の臨床でわかった、冷えを改善するいちばん簡単な食習慣

30年以上にわたって、国内外を問わず、多くの女性の「美と健康」をサポートしてきた大人気の鍼灸師が教える、東洋医学にもとづく「冷え対策」の決定版!『オトナ女子の「なんとなく不調」を取りのぞく 冷えとり温活大全』(著: 正木民子／三笠書房)。書籍から一部を抜粋して紹介します。
この記事では、熱を「つくる／流す／保つ」の温活3ステップのうち、ステップ(1)「つくる」ためにできる具体的な行動をお伝えします。大切なのは、よく動いてご機嫌でいること。「筋肉・内臓・脳」の3つの熱源を、日々の動作の中で目覚めさせていきましょう。
今回のテーマは『時間をかけてゆっくり食事する』。
時間をかけてゆっくり食事する
- 大好きな料理を｢ひと口ごとに味わう｣意識でゆっくり食べる
- 香り･食感･温度･味を五感で感じてみる
- 食後に｢おいしかった～!｣と声に出して幸福感を深める
｢おいしい!｣で脳も血流もフル活性
食事をすると、胃腸が消化･吸収･代謝とフル稼働し、体の内側から熱を生みだします。特に温かい料理や香辛料は血流を促し、温活に効果的です。
大切なのは、ゆっくり味わうこと。ひと口20～30回はよく噛み、香りや食感に意識を向けながら時間をかけて食べれば、内臓のリズムが整い、副交感神経も優位になります。その結果、リラックスしながら自然に体が温まります。
さらに｢おいしい!｣とご機嫌になることで脳が活性化。食後に｢おいしかった～!｣と声に出せば、幸福感がより深まります。
『オトナ女子の「なんとなく不調」を取りのぞく 冷えとり温活大全』(著: 正木民子／三笠書房)
「しっかり寝たのに疲れが取れない」「夏でも手足が冷えている」「肩こり・腰痛がひどい」「いつも体がだる重い」「代謝が落ちて太りやすくなった」…その「なんとなく不調」、全部、冷えが原因かも!? 30年以上にわたって、国内外を問わず、多くの女性の「美と健康」をサポートしてきた大人気の鍼灸師が教える、 東洋医学にもとづく「冷え対策」の決定版!