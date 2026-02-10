東急不動産と貝印、BRANZマンションに一流シェフを呼べる出張サービス「MY GRAND CHEF for BRANZ」開始

東急不動産と貝印は、マンションブランド「ブランズ(BRANZ)」の入居者に向けて、トップシェフがマンション内のキッチン付きラウンジに出張し料理を振る舞う新サービス「MY GRAND CHEF for BRANZ(マイグランシェフ フォーブランズ)」を発表した。

サステナビリティへの配慮と、個人の幸福な暮らしをいかに両立させるか。成熟した都市生活において、その答えの一つは「食」にある。環境への負荷を抑えながら、あらゆる世代に上質な食体験を届けるという、住まいの新しい付加価値の形が提示された。

「東急不動産×貝印」が生み出す新たな体験価値

初めに、東急不動産株式会社 住宅事業ユニット 再開発事業本部 本部長 鮫島泰洋氏が登壇。

これまでの都市開発において、デザインや設備などの「ハード面」に注力してきたことを振り返りつつ、「マンションは売って終わりにしてはいけない。住んでからの新たな出会いや学び、多様な経験の積み重ねこそが重要」という考えを明かした。

「東急不動産では『環境推進×未来資産』をコンセプトに掲げ、環境への配慮と新たな暮らしを軸にした“体験価値”を届けるサービスを展開します。その第一歩として私たちが選んだのが、満足感や幸福感へと直結する『食』の提供です」(鮫島氏)

続けて、東急不動産株式会社 住宅事業ユニット CX 推進部 ブランド・首都圏販売統括グループ グループリーダー 高橋玄氏が登壇。まずは東急不動産株式会社のマンションブランドの『BRANZ(ブランズ)』について、「DESIGN・QUALITY・SUPPORTの3つの価値にこだわりながら、時代の変化とともに“住む”という概念を進化させていきました」と、これまでの取り組みを総括。

東急不動産株式会社 住宅事業ユニット CX 推進部 ブランド・首都圏販売統括グループ グループリーダー 高橋玄氏

さらに高橋氏は「建物が経年劣化していくのに対し、住む場所で得られた感動や人との繋がりといった“体験価値”は、時を経るほどに輝きを増す『真の資産』になります」と語る。今回発表する「MY GRAND CHEF for BRANZ(マイグランシェフ フォーブランズ)」は、東急不動産が大切にしてきた思想をアップデートさせたサービスだという。

東急不動産のパートナーとして、プロジェクトを共に推進する貝印株式会社から登壇したのは、上席執行役員 ビジネス開発本部 本部長 遠藤加奈子氏。1908年の創業以来培ってきた、食のプロフェッショナルとのネットワークやレストラン経営のノウハウを注ぎ込んだ結果、本サービスの実現に至ったことを語った。

貝印株式会社 上席執行役員 ビジネス開発本部 本部長 遠藤加奈子氏

上質な食体験に加え、フードロス削減へも貢献する新サービス「MY GRAND CHEF for BRANZ」

MY GRAND CHEF for BRANZ(マイグランシェフ フォーブランズ)について、鮫島氏は「『BRANZ(ブランズ)』の居住者がオーダーを受け、マンションの共用部にあたるラウンジキッチンに“トップシェフ”が出張するサービスです。カスタムメイドで上質な食体験を得られるのが特徴であり、生活の記憶に残るシーンの創出を目的の一つにしています」と説明。

MY GRAND CHEF for BRANZ

「本サービスの特徴は、みなさまの居住スペースであるマンションで食を楽しめる点です。小さなお子さま、あるいはご高齢のご家族の方がいらっしゃる場合だと、外部のレストランに出向くことが難しいケースが考えられます。それらの立場の方でも、気兼ねなくトップシェフによる料理を味わっていただける。日常生活の延長線上にあるスペースを活用した、唯一無二のサービスだと自負しております。」(遠藤氏)

さらに本サービスは、フードロス削減にもつながるとのこと。完全予約制の導入と、事前のヒアリングにより適正な食事量を提供する仕組みを整えているという。プロによる「使い切る」調理技術により、食品廃棄の最小化を目指す。

サービスの根幹を担う、トップシェフたちの思い

最後には「MY GRAND CHEF for BRANZ(マイグランシェフ フォーブランズ)」を利用した際に、実際にマンションでサービスを実施する3人のシェフが登壇。それぞれ、サービスへの思いを語った。

「家庭の事情でレストランに来られない顧客のもとへ赴くことで、特別な体験を提供できるのを楽しみにしています。」(中国料理「4000 Chinese Restaurant」菰田欣也氏)

菰田シェフメニュー

「マンションの共用部を『会話が弾む最高のダイニング』に変え、特別な一日を顧客と共に作り上げたいと思っています。」(イタリアン「シン ハラダ」原田慎次氏)

原田シェフメニュー

「料理は、人生の記念日に携われる仕事です。家庭の特別な時間を演出しつつ、日本料理の『もったいない』精神で食の環境改善にも貢献したいと感じています。」(和食「賛否両論」笠原将弘氏)

笠原シェフメニュー

「MY GRAND CHEF for BRANZ(マイグランシェフ フォーブランズ)」は、50万円からのサービス提供を予定している。2027年の「ブランズタワー大崎」および2028年の「ブランズタワー横浜北仲」への導入を皮切りに、順次展開をしていく。