ヴーヴ・クリコ、ポップアップテラス「SUN CLUB by Veuve Clicquot」を白馬八方尾根リゾートにオープン

シャンパーニュメゾン ヴーヴ・クリコは3月までの期間限定で、シャンパーニュを楽しむポップアップテラス「SUN CLUB by Veuve Clicquot(サン・クラブ byヴーヴ・クリコ)」を、長野県白馬村にあるHakuba Après(白馬アプレ)にオープンしている。

「SUN CLUB by Veuve Clicquot」は、シャンパーニュ「ヴーヴ・クリコ リッチ オン アイス」および「ヴーヴ・クリコ リッチ ロゼ オン アイス」の世界観が広がるポップアップテラス。昨年好評を博したスキーイン・スキーアウト可能なテラスとして、昨年に引き続き、白馬八方尾根リゾート内「Hakuba Après」に再びオープンしている。

馬八方尾根リゾート内「Hakuba Après」SUN CLUB by Veuve Clicquot

ゲレンデに直結したウッドデッキでは、白馬の壮麗な山々を背景に、太陽の光を浴びながらシャンパーニュを愉しむ贅沢な時間が。フランス流バケーションのエスプリを映し出す「SUN CLUB」は、太陽を象徴するイエローと南仏の海を思わせる澄んだブルーを基調としたデザインで構成され、白銀の世界に鮮やかなコントラストを添えている。

また、「Hakuba Après」に隣接するマリレンホテルでは、毎週月曜日～金曜日の午後2時より「ヴーヴ・クリコ ロングランチ」(2万5,000円/1名 90分制)を提供。「ヴーヴ・クリコ イエローラベル ブリュット」のフリーフローに加え、サラダ、チーズフォンデュ、シャルキュトリー、デザートを組み合わせた贅沢な内容で、雪山の午後を優雅に彩っている。

さらに、白馬ホスピタリティーグループが運営する白馬エリア内の複数のレストランでも、ヴーヴ・クリコのシグネチャーキュヴェ、「イエローラベル」「ローズラベル」、プレステージキュヴェである「ラ・グランダム」が提供され、地元の食材を使用した料理とのペアリングをお楽しむことができるという。