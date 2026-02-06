「アードベッグ 10年 カスクストレングス」限定発売 - ブランドの伝統と革新が融合した1本

アードベッグ(Ardbeg)は2月24日より、ブランドの象徴的存在である「アードベッグ 10年」をカスクストレングス(樽出し原酒)でボトリングした限定商品「アードベッグ 10年 カスクストレングス」を、数量限定で発売する。

1815年にスコットランド・アイラ島で誕生したアードベッグは、世界で最もピーティーでスモーキーと評される究極のシングルモルト。長年にわたりアードベッグ コミッティーから寄せられてきた熱い要望に応え、ついに「アードベッグ 10年」がカスクストレングス(樽出し原酒)で登場する。

「アードベッグ 10年 カスクストレングス」

通常は加水調整を施すところ、本作ではそれを一切行わず、厳選したアメリカンオークのバーボン樽からそのままボトリング。アードベッグの持つピーティーさ、力強さ、複雑な味わいを最大限に堪能できる、そして複雑な味わいを、最も純粋なかたちで堪能できる希少な限定ボトルとなっている。

使用された原酒の一部は、通常よりも高いアルコール度数(約70%)で樽詰めされ、熟成の過程で樽から引き出されたフレーバーはより濃密に。これまでのアードベッグ 10年とは一線を画す、より深みのある味わいが実現している。

(左から)ジリアン・マクドナルド アードベッグ マスターブレンダー、ブライオニー・マクニヴン 蒸留所所長、ビル・ラムズデン博士(最高蒸留・製造責任者)

マスターブレンダーのジリアン・マクドナルドと蒸留所所長のブライオニー・マクニヴンという新たなリーダーシップのもとで生まれた本作は、ブランドの伝統と革新が融合した1本。

香りは、重厚でスモーキーかつスパイシーな印象。タールや海の潮風、トフィーやスモークに包まれた甘さが感じられ、水を加えることでフェンネルや焚き火のニュアンスが立ち上がり、表情はさらに奥行きを増す。味わいは力強く、厚みのある口当たりとなっており、スモークしたシナモンやピートモス、焼いたビスケットのような風味が口いっぱいに広がり、長く冷涼感のある余韻へと続くという。

価格は、700mlボトルで1万4,300円。2月24日より、アードベッグ コミッティーストア限定で発売される。