ハウスメーカー注文住宅の顧客満足度、12年連続1位を獲得しているのは??

オリコンは、グループ会社であるoricon MEが実施した『ハウスメーカー注文住宅』の顧客満足度調査の結果を2月2日に発表した。調査は、2025年10月17日～27日の期間、実際のサービス利用者17,114名を対象に行われた。

2015年から調査を開始して12回目となる同調査、「スウェーデンハウス」が12年連続で満足度総合1位に輝いた。「スウェーデンハウス」は、2021年から6年連続でランクイン企業唯一の80点台を記録しており、高得点が並ぶ同ランキングのなかでも特に高い満足度を獲得し続けている。総合得点は、2024年80.8点、2025年81.0点、2026年81.0点と過去3年にわたりほぼ横ばいで推移しており、高い満足度評価を維持している。

評価項目別では、「モデルハウス」「営業担当者の対応」「価格の納得感」「住居の性能」「保証内容」など全13項目で1位に。全評価項目での1位は、6年連続となった。すべての評価項目でランクイン企業平均を上回っており、なかでも「住居の性能」と「保証内容」の2項目ではとくに平均との差が大きく、高い評価だった。

総合ランキング 上位3社の評価項目 得点比較

また、“断熱性や気密性の高さ”などを評価した「住居の性能」は86.2点と同ランキングでもっとも高い得点に。そのほか、“ホームページや住宅カタログのわかりやすさ”などを評価した「情報のわかりやすさ」(前年差＋0.6pt)と、“商品ラインナップの豊富さ“などを評価した「ラインナップの充実さ」(前年差＋0.5pt)の2項目では、いずれも昨年からとくに満足度得点が上昇した。中でも「情報のわかりやすさ」は2位との差が3.3ptと、とくに大きな得点差がみられた。

また部門では、地域別「首都圏」、年代別「40代」「60代以上」、工法別「木造住宅」、築年数別「2～6年以内」「7～10年以内」、価格帯別「3000～4000万円未満」で1位に。なお、「木造住宅」部門では2015年から12年連続1位と継続して高い評価を獲得している。

利用者からは「噂通りの気密、断熱性能で快適に過ごせる。窓のデザインが独特」「住宅の基本性能が高いため、住んでいて安心感がある家だと思いました。営業、設計担当の方との相性が良かったため、打ち合わせは楽しくでき、家の完成まで何の問題もありませんでした」などの声が寄せられている。

次いで、総合2位の「ヘーベルハウス」は総合得点78.9点でランクインとなった。

部門では、都道府県別「埼玉県」「千葉県」、年代別「50代」、工法別「鉄骨造」、世帯別「2世帯住宅」、価格帯別「4000～5000万円未満」「6000万円以上（新設）」で1位に。「鉄骨造」部門では、2016年から11年連続1位と継続して高い評価に。実際の利用者からも、鉄骨の強みである“耐震性”に関する満足の声が多数寄せられている。

そのほか、総合ランキングでとくに前回より順位変動がみられたのは、「ユニバーサルホーム」と「パパまるハウス」。「ユニバーサルホーム」は総合得点73.6点を獲得し前回総合22位から今回総合17位へ、「パパまるハウス」は総合得点73.5点を獲得し、前回総合23位から総合18位へ大幅ランクアップとなった。