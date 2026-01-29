「若い世代の年金は減る」は本当か?──データが示す意外な見通し

日本人の多くが勘違いしていた「年金」の真実を明らかにし、大反響を呼んだ『知らないと損する年金の真実』の改訂版『知らないと損する年金の真実 - 改訂版 2026年新制度対応 -』(著: 大江英樹、大江加代／ワニブックス)。新たに法改正の時期を迎えた年金制度の解説など、大幅に加筆修正した内容から一部を抜粋して紹介します。 今回のテーマは『若い人の将来受け取る年金額は増える!?』。

若い人の将来受け取る年金額は増える!?

将来受け取る年金額の見通しについてよく｢所得代替率が3割低下する｣と報道されますが、これは年金額が3割減るということではありません。｢所得代替率｣というのはその時点の現役の賃金に対する年金額の水準のことで、所得代替率が3割調整されるというのは、現役世代の所得の伸びほどには年金額が増えないということ意味しています。

図8

図8をご覧ください。これは、2024年度の財政検証で初めて行われた分布推計で、ある年に生まれた人たちがどれぐらいの期間どんな働き方をするのかを丁寧に予測し、それを踏まえたそれぞれの世代の年金給付額の試算結果です。将来にわたる経済成長の度合によって将来の年金給付額は異なるため、いくつかの前提で試算結果が公表されているのですが、図8はバブル以降のあまり元気がなかった過去30年と似たような状況を前提とする控えめな結果を載せています。それでも、将来世代の年金額は減っていませんし、特に女性は将来受け取る年金額の分布全体が右に移動し、若い世代の方が多く受け取れる方が増えると見込まれています。

これらの年金額は物価上昇率を用いて2024年時点(この試算が作られた時)の現在価値に割り戻されたものですから、現時点でもらうとしたら、という額で表示されています。つまり、若い世代が実際に受け取る時の名目額はもっと高いものになっていると思います。

これらのデータを見ていただくと｢若い世代の年金額は大幅に減る｣と半ば常識のように語られていることが、そうでもないとおわかりいただけるかと思います。誤ったイメージから親が子の老後を案じ、その心配が若い世代を委縮させ、世代間格差を増長する負の連鎖、これは止める必要があります。

年金制度は多くの人が参加して支える仕組みですから、｢誰が得だ｣とか｢損だ｣といって世代間の分断をあおるようなことは誰にとっても不幸なことだと思います。実際に数字のデータを見て判断することが大切ではないでしょうか。