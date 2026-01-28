日本車PHEVはメーカーごとの個性が満載! 日本で買えるクルマを一挙紹介

クルマが全面的に電気自動車(BEV)に移行するとの観測が後退した今、注目を浴びているのが「プラグインハイブリッド車」(PHEV)。日本で買える日本メーカー製のPHEVには、どんなクルマがあるのか。一挙に紹介していこう。

トヨタは豊富なのに、日産には1台もない?

「マルチパスウェイ」を掲げるトヨタ自動車には、さまざまなPHEVモデルがある。サイズの小さいクルマから見ていこう。まずは「プリウスPHEV」だ。

先代は「プリウスPHV」の名で販売されていたが、スタイルを一新してスーパーカーのようなルックスをまとった新型が登場。名前をプリウスPHEVに改めた。パワートレイン(以下、PT)は151PS/188Nmを発生する2.0Lエンジンと163PS/208Nmを発生するモーターで、システム合計で223PSを発生し、0-100km/h加速6.7秒という快速の持ち主だ。EV走行距離は87km、ハイブリッド燃料消費率は26.0km/L。価格は460万円だ。

先ごろ発表されたばかりの6代目「RAV4」にもPHEVモデルがあるものの、今のところはHEVモデルのみが販売されているので詳細は不明だ。

人気の都市型SUV「ハリアーPHEV」は、177PS/219Nmの2.5Lエンジンと前182PS/270Nm、後54PS/121Nmのモーターを組み合わせた4WD。システム出力は306PSと強力だ。EV走行距離93kmでハイブリッド燃料消費率20.5km/L、価格は620万円となる。

「クロスオーバー」から始まって「スポーツ」「セダン」「エステート」の4モデル展開とした「クラウン」には、スポーツとエステートにPHEVモデルが存在する。PTは177PS/219Nmの2.5Lエンジンと前182PS/270Nm、後54PS/121Nmのモーターを組み合わせたシステム合計306PSの「E-Four」(4輪駆動)で、容量18.1kWhのリチウムイオン電池によるEV走行距離は90km(エステートは89km)、ハイブリッドは燃料消費率20.3km/L(エステートは20.0km/L)。RSグレードの価格はスポーツが765万円、エステートが810万円。プリウスやハリアーが普通充電のみに対応するのに対し、クラウンはDC急速充電が可能で、外部給電のV2H機能まで備わっているのが特徴だ。

高級ミニバンの「アルファード/ヴェルファイア」では、トップグレードの「エグゼクティブラウンジ」にPHEVの設定がある。PTはハリアーやクラウンのものと同じE-Fourだが、さすがに両者とも2.5トン近い巨体なので、EV走行距離は73km、ハイブリッド燃料消費率は16.7km/Lまで落ちてしまうのは仕方がないところ。価格はアルファードが1,065万円、ヴェルファイアが1,085万円と高価だ。

さらにこの上となる「センチュリー」にもPHEVモデルがある。全長5.2m以上で重量2.5トンを超える巨体の最上級ショーファーカーらしく、PTは262PS/335Nmを発揮する3.5L V6エンジンと前182PS/270Nm、後109PS/169Nmを組み合わせた強力なE-Fourシステムを搭載。容量18.1kWhのバッテリーによるEV走行距離は69kmとされている。価格は2,700万円だ。

また、レクサスブランドのSUV「NX」と「RX」にも「450+」グレードとしてPHEVの設定がある。搭載する2.5Lエンジンは185PS/228Nmでトヨタブランドのものよりわずかに強力になり、前182PS/270Nm、後54PS/121Nmのモーター出力は同じ。E-Fourのシステム合計309PSも当然ながらトヨタブランドをわずかに上回る。18.1kWhバッテリーによるEV走行距離は87km、ハイブリッド燃料消費率は19.6km/Lだ。価格(いずれもバージョンLグレード)はNX450+が714万円、RX450+が887万円だ。

トヨタがこれだけのモデルをそろえているのに対して、日産にはPHEVのラインアップがゼロなのはちょっと残念なところだ。

PHEVといえば三菱! エクリプスクロスもあるよ

三菱自動車工業の「アウトランダーPHEV」は、あの「ランエボ」などで培った「S-AWC」による四駆性能と、前後2モーターによるBEVに近い静粛かつ強力な走行性能、さらには3列シートまで選べる豪華なインテリアなど、全方位的な魅力を備えたPHEVモデルとして、確固たる地位を創り上げた実力派モデルだ。PTは133PS/195Nmの2.4Lエンジンと前116PS/255Nm、後136PS/195Nmのモーターの組み合わせ。22.7kWhのバッテリーによるEV走行距離は102km、ハイブリッド燃料消費率は17.2km/Lだ。価格は668.58万円(Pエグゼクティブパッケージ)となる。

三菱には、アウトランダーよりひと回り小さなクーペSUVスタイルの「エクリプスクロスPHEV]もある。PTは128PS/199Nmの2.4Lエンジンと前82PS/137Nm、後95PS/195Nmのモーターの組み合わせ。13.8kWhのバッテリーでEV走行距離57.3km、ハイブリッド燃料消費率は16.4km/L。価格(Pグレード)は451万円だ。

ホンダのPHEVモデルはどうなった?

ホンダのPHEVといえば、水素を使用する燃料電池自動車(FCEV)であり、内臓バッテリーを外部から充電できるPHEVでもあるという贅沢なPTを持つ「CR-V e:FCEV」がある。ただ、こちらは残念ながらリース販売のみで、価格は809.49万円と超高額。さすがに販売台数も極小レベルだ。

2026年2月には、もう少し大きなホンダSUVモデルが欲しい、という声に応じて、日本でも6代目CR-Vの一般販売モデルが登場する予定だが、日本仕様は2.0Lエンジン&2モーターのHEVモデルだけになる模様。海外仕様にはEV走行距離80kmのPHEVモデルがあるようだが、日本に入れるつもりは現時点でないらしい。

マツダにはあってスバルにはない

マツダには、同社が誇るロータリーエンジンを発電機として使用する超ユニークなPHEVモデル「MX-30 ロータリーEV」がある。コンパクトな発電ユニットとして新開発したシングルローターの8C型エンジンは72PS/112Nmを発生。駆動ユニットは170PS/260Nmを発生するモーターが担当する。バッテリー容量は17.8kWhでEV走行距離は107km、ハイブリッド燃料消費率は15.4km/L。価格は491.7万円(エディションR)だ。

ラージ商品群の「CX-60」「CX-80」にもPHEVモデルがある。PTは188PS/250Nmの2.5Lエンジンとトルコンレス8速ATの間に175PS/270Nmのモーターを挟み込んだもので、システム最高出力327PS、同最大トルク500Nmを発生。0-100km/h加速はCX-60が5.8秒、CX-80は6.8秒という快速モデルに仕上がっている。17.8kWhのバッテリーでEV走行距離は75kmと67km、ハイブリッド燃料消費率は14.6km/Lと12.9km/L。価格は646.25万円と712.25万円(いずれもプレミアムスポーツグレード)だ。

一方で、水平対向エンジンを主体としてクルマ作りを行なうスバルにPHEVモデルはない。ただ、最近登場したストロンハイブリッドモデルによって、スバルの弱点だった燃費データを改善することができ、好調な売れ行きを示しているようだ。また、ダイハツ工業やスズキについても、PHEVモデルが大きくて高額なモデルになりやすいことから自社ユーザーに適さないとして、搭載モデルは存在していない。

同じPHEVでもメーカーごとに違いはある?

世界に誇るハイブリッドシステム「THSⅡ」をベースにしたPHEVを搭載するのがトヨタの各モデル。エンジンとモーターを効率よく使い分ける高い燃費性能が特徴で、航続距離が長く経済的。走りはスムーズで使いやすいシステムになっている。クラウン以外は急速充電に対応しておらず、普通充電だけしかできない車種が多いのには注意だ。

三菱のPHEVは、アウトランダーの項目でも述べたが、強力なモーターとS-AWC技術をいかした圧倒的な走行性能が特徴。通常時はモーター駆動がメインのシリーズ走行を行い、電気自動車らしさが味わえる。急速充電やV2Hにも対応。一方、経済性ではトヨタに分がある。

マツダのPHEVは、発電専用としてロータリーエンジンを使用したり、搭載モデルがFRプラットフォームだったりとどれも個性的。走行性能が高く、内外装の質感が高いというこだわりもある。

同じPHEVでも、メーカーごとに個性があって、色々選べるのが国産モデルの良いところ、というのが結論だ。

原アキラ はらあきら 1983年、某通信社写真部に入社。カメラマン、デスクを経験後、デジタル部門で自動車を担当。週1本、年間50本の試乗記を約5年間執筆。現在フリーで各メディアに記事を発表中。試乗会、発表会に関わらず、自ら写真を撮影することを信条とする。RJC(日本自動車研究者ジャーナリスト会議)会員。 この著者の記事一覧はこちら

