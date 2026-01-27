2025年版・関西圏子育て世帯の街の住みここちランキング。「西新町」が圏外から2位に急浮上した理由は

大東建託は1月21日、「子育て世帯の街の住みここちランキング2025＜関西版＞」を発表した。同調査は2025年2月21日～3月10日、関西圏(大阪府・京都府・奈良県・兵庫県・滋賀県・和歌山県)居住の20歳以上50歳以下、既婚、子どもがいる世帯を「子育て世帯」として抽出し、6,560名を対象に実施した。

子育て世帯の街(駅)の住みここち1位は、大阪府茨木市に位置する「彩都西」(大阪モノレール彩都線)だった。2位は、昨年に累計回答者数が20名未満でランキング集計対象外の「西新町」(山陽電鉄本線)が初登場した。「スーパーやコンビニが多い」「静かで海が近い」「交通の便がいい」などのコメントが寄せられている。3位は、「南千里」(阪急千里線)で、昨年4位から一つ順位を上げた。6位の「宇野辺」(大阪モノレール本線)も初登場の駅。7位の「玉造」(JR大阪環状線)も、昨年36位から大きく順位を上げてトップ10入りしている。

子育て世帯の街(自治体)の住みここち1位は、「大阪府大阪市福島区」で、昨年7位から順位を上げた。2位は、昨年5位から順位を上げた「兵庫県神戸市灘区」、3位は「兵庫県芦屋市」となっている。トップ10内には、大阪府の自治体が最も多く7つ、兵庫県の自治体が3つランクインしている。

トップ3の街(駅・自治体)に住む調査対象である子育て世帯からは、「治安の良さ」「交通の便の良さ」「街並みの綺麗さ」「地域のつながり」「買い物の便利さ」などを評価するコメントが多く集まった。

因子別では「交通利便性」「行政サービス」「親しみやすさ」「賑わい」因子が街の住みここちの評価に繋がっている。一方、駅・自治体ともに上位にランクインしたところは、「物価家賃」の評価が低く、多少物価家賃が高くても子育ての環境が整っている街を求める傾向があった。