この一言でZ世代は上司から離れていく.....気遣いのつもりが、言ってはいけない「地雷ワード」

「〇〇君、最近ちょっと元気ないけど……大丈夫?」

職場でよくある何気ない一言。上司としては気遣いのつもりかもしれません。しかしその瞬間、Z世代の部下の頭の中ではこうした思考がよぎります。

「大丈夫じゃないように見えたのかな」

「何かミスしたと思われてる?」

「評価が下がっているサイン……?」

そして彼は少し表情を固くして、こう答えます。

「……あ、はい。大丈夫です。」

上司は「よかった」と思い、会話は終わります。しかし部下の心の中には、モヤっとした不安だけが残る――。

実はこの「大丈夫?」という言葉こそ、Z世代との信頼関係を遠ざけてしまう無意識の地雷ワードなのです。

「Z世代とのコミュニケーションの取り方がわからない」「価値観が理解できない」――そんな声を管理職の方からよく耳にします。

時代や潮流は変わっても、企業が社員に求める本質は「生産性」と「創造性」。にもかかわらず、相手がZ世代になると急に接し方がわからなくなる。その背景には、「Z世代とは分かり合えない」という思い込みが根強く存在しています。

本連載では、Z世代と呼ばれる若手層の思考を理解し、「信頼される上司」になるためのヒントを、実際の会話事例を交えながら考えていきます。今回は、日常の一言を変えるだけで関係性が変わる――【日常会話で「大丈夫?」ではなく「どう感じてる?」と聞く】を扱います。

Z世代は「どう見られているか」に敏感―「大丈夫?」が逆効果になる理由

上司にとって「大丈夫?」は便利な気遣いの言葉です。しかしZ世代にとっては、その便利さこそが不安の種になります。

体調のことなのか、仕事の進捗なのか、評価のことなのか――何を確認されているのかが分からないからです。

【嫌われる上司の会話】

上司：「〇〇君、大丈夫?」

部下：(何か問題視されている?)

部下：「あ、はい…大丈夫です。」



さらに、チャットやログが残るコミュニケーションに慣れているZ世代は、「どんな言葉で、何を意図しているのか」にとても敏感です。抽象度の高い問いは、「探られている」「見られている」という感覚を生みやすいのです。

【好かれる上司の会話】

上司：「この前お願いした資料、どこまで進んでる?」

上司：「進め方で迷っている点はある?」

「大丈夫?」ではなく、何について聞いているのかを具体化する。それだけで、部下は安心して状況を開示しやすくなります。

会議で意見が出ない本当の理由

Z世代が会議で黙っていると、「主体性がない」と誤解されがちです。しかし実際は、発言できる条件が整っていないことが多いのです。

背景が共有されていない、目的が曖昧、期待する視点が不明確――。この状態で「何か意見ある? 」と聞かれても、何を求められているのか分からず黙ってしまいます。

【嫌われる上司の会話】

上司：「何か意見ある?」

部下：(何を言えばいいのか分からない…)

【好かれる上司の会話】

上司：「今回の目的は〇〇。その前提で、気になった点はある?」

問いは“理解の土台づくり”。土台があると、Z世代は安心して意見を出せます。

「相談していいですか?」と言われない上司の共通点

「まず自分で考えて」――これは正論です。ただしタイミングを間違えると、Z世代には“拒絶”として届きます。

一度「この人に言うと否定される」と感じると、彼らは相談をやめ、距離を取ります。冷たいからではなく、自分を守るための高度な自己防衛です。

【嫌われる上司の会話】

部下：「少し悩んでいて…」

上司：「前にも説明したよね。まず自分で考えて」

【好かれる上司の会話】

上司：「どこでつまずいてる?」

上司：「まず君の仮説を聞かせて。整理を一緒にしよう」

ポイントは「答えを教える」ではなく、考えを整理する伴走者になることです。

課題指摘が“攻撃”に聞こえる瞬間

Z世代は、指摘内容だけでなく言い方やトーンにも敏感です。

「全然だめ」「もっと論理的に」といった抽象的な否定は、人格評価として受け取られやすくなります。

【嫌われる上司の会話】

上司：「ここ、全然だめだね。もっと論理的に作れない?」

【好かれる上司の会話】

上司：「ここは何を一番伝えたくて、この構成にした?」

上司：「いい視点だね。その意図がもっと伝わるように整理するとどうだろう?」

意図を理解し、一緒に改善策を考える。この順番が信頼を育てます。

まとめ：「大丈夫?」は確認、「どう感じてる?」は共感

「大丈夫?」は確認の言葉。「どう感じてる?」は共感の言葉。

感情を聞くことで、関係は“業務”から“信頼”に変わります。

×「大丈夫? 疲れてない?」

◎「今日の会議、どんな気持ちで聞いてた?」

Z世代は、言葉がログとして残る文化に慣れているからこそ、表現の意図にとても敏感です。寄り添いたい時ほど、抽象語ではなく具体で伝えることが重要です。

「大丈夫?」より「どこが詰まってる?」、「何か意見ある?」より「引っかかった点はある?」、「自分で考えて」より「まず考えた仮説を聞かせて」......こうした小さな言い換えが、Z世代との距離を確実に縮めていきます。

次回は【無理に迎合せず、等身大で向き合う】をテーマに、“若者文化に合わせようとして逆に距離ができる上司”と“自然体で信頼を育てる上司”の違いを紐解いていきます。