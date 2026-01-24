マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
日本に4台の超レア車! ロータス「エミーラ」の限定車は何が特別?

JAN. 24, 2026 11:00
Text : 藤田真吾
ロータスが伝説的なレーシングドライバーであるジム・クラークを称えて作った「エミーラ・クラーク エディション」は生産台数60台の限定モデル。日本には4台が割り当てられたが、最後の1台(3台は販売済み)を「東京オートサロン2026」で見ることができた。

  • 「エミーラ・クラーク エディション」

    肉眼で見られるのは今回で最後かも?

カラーリングは名車を再現!

エミーラはミッドシップエンジンのスポーツカーで、日本では2021年に発売となった。今回のクラーク エディションは世界限定60台、日本では限定4台の特別なモデル。1965年に「チーム・ロータス」でF1ワールドチャンピオンに輝いたレーシングドライバーのジム・クラークを称えたクルマだ。価格は2,359万5,000円。

  • 「エミーラ・クラーク エディション」

    「エミーラ・クラーク エディション」はブルーアルマイト仕上げが際立つ削り出しのアルミ製フューエルキャップや鮮やかなイエローのエキゾーストパイプが特徴

限定仕様のエミーラは、「クラーク・レーシング・グリーン」のボディにコントラストを効かせたブラックルーフ、シルバーのドアミラー、フロントを縁取るアイコニックなイエローストライプを合わせた。このデザインは、ジム・クラークが1965年の「インディアナポリス500」で優勝を果たした際の名車「ロータス・タイプ38」 から着想を得たものだ。ドアには「クラーク エディション」のブランドロゴをあしらった。

  • 「ロータス・タイプ38」

    「ロータス・タイプ38」

会場で聞いた話によると、写真の「エミーラ・クラーク エディション」は日本に割り当てられた4台のうち最後の1台。この個体については東京オートサロン2026で展示するために「とっておいた」そうなので、今ごろは売れてしまっているかもしれない。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

