なぜ「黄色のスバル」はレアなの? 特別仕様車のデザイン担当に聞く!

スバルが「黄色」の特別仕様車2モデルを発表した。実物を見ると、スポーツカーの「WRX S4」に黄色が似合うのは当然として、ワゴンの「レヴォーグ」もどこか西海岸っぽさすら感じるカッコいい仕上がり。なのに、黄色のスバルは、街でほとんど見かけることがない。なぜなのだろうか。

スバルが特別仕様車を発表! 黄色は珍しい?(写真は「WRX S4」の特別仕様車「STI Sport R-Black Limited Ⅱ」)

黄色の特別仕様車、特徴は?

スバルは2026年1月9日、「レヴォーグ」と「WRX S4」の特別仕様車「STI Sport R-Black Limited Ⅱ」を発表した。「東京オートサロン2026」の会場では、実物を見ることができた。

「レヴォーグ」の特別仕様車「STI Sport R-Black Limited Ⅱ」は1.8Lが468.6万円、2.4Lが536.8万円

ボディカラーには「サンライズイエロー」を特別色として設定。エクステリアはドアミラー、ルーフアンテナ、アルミホイールをブラックやマットブラックのダークトーンでコーディネートし、スポーティーさをより強調した。インテリアはスエード調のインパネミッドトリムとドアトリムを採用。シート表皮をイエローパーフォレーションとしたSTIロゴ入りレカロ(RECARO)フロントシートを採用することで、特別感と存在感を感じさせるモデルに仕上げた。

「WRX S4」の特別仕様車「STI Sport R-Black Limited Ⅱ」は530.2万円

これらの特別仕様車は台数限定ではなく、注文すれば手に入る(買うのに抽選になったりするわけではない)クルマだ。ただ、一般論として、クルマ(特別仕様車)は何かのタイミングで販売終了になったりするものなので、欲しいと思ったら早めにお店に行ってみるのが吉なのではないかと個人的には思う。

なぜ黄色のスバルは珍しいのか! 担当者に聞く

「実は、スバルの黄色には歴史があるんです」と語るのは、東京オートサロン2026の会場で話を聞いたスバルのデザイン担当者だ。

「サンライズイエローは3代目インプレッサ WRX STI スペックCという特別仕様車で初めて採用した色なんです。このクルマは走りに特化したモデルでした。そのあと、SシリーズのS207にも黄色を使いました」

スバルにとって、黄色とは何か。同氏はこう語る。

「『スポーツカーの黄色』として開発した、力強くてインパクトのある色です。(サンライズイエローで塗装したクルマは)特別なタイミングで出してきました。去年はBRZのイエローエディションを投入したのですが、こちらは台数限定で、確か約20倍と聞きましたが、すごく倍率が高かったんです。今回は、WRXとレヴォーグのイエローが欲しいというお声もありましたし、お届けしたいという思いもありまして、限定車ではない形で販売することとなりました」

ここからは、前出担当者とのやり取りをお伝えしたい。

――BRZの例を見ても明らかなように、「黄色のスバル」が欲しいという人はけっこういるはずです。なぜ、常に黄色をラインアップしておくことができないんですか?

「イエローというのは嗜好性の高い色で、特に日本では、あまり数が出ないという事情があります。塗料には使用期限がありまして、ずっと置いておくというわけにもいかず、常に新しいものを補填しながら塗っていかなければなりません」

――黄色の塗料を用意したとしても、うまく循環しないので、在庫になってしまうわけですか?

「3～4カ月で余ってきて、廃棄することになってしまいます。それは、環境的にもしたくありません。工場には常に循環できる塗料、色をストックしておかなければなりません」

――実物を見るとカッコいいのに、難しいものなんですね……。フェラーリとかポルシェは黄色のイメージがありますね。

「スポーツカーといえば赤、青、黄色が三原色ですよね。イタリアの自動車メーカーなどは常に持っているのですが、彼らのクルマは少量生産なので、大きな塗料のタンクを用意しているわけではなく、注文を受けてから塗る、ほぼ手作りです。大量生産の工場としては、それはできません。なので、通常のカタログカラーとして、イエローは設定できなかったんです」

――「インプレッサ」や「フォレスター」といった量が売れるクルマに黄色を設定しておくわけにはいかないんですか?

「イエローはスポーツカーの色というイメージが強いので、SUVに黄色、というお客様は、更に少なくなると思います」

――でも、ジープ「ラングラー」の黄色はカッコよかったんですが……。

「昔、『キャメルトロフィー』というレースがありまして、ジープやランドローバーといったクルマのイエローは、そのイメージで購入する人がけっこういらっしゃるらしいですね。スバルのイメージといえばやっぱり……」

――青ですね。

「やっぱり、青なんですね。イエローのイメージって、あまりないと思います」

――レヴォーグはワゴンですが、後ろのボリューム感があるところが黄色で塗ってあると、カッコいいですね。西海岸を走っても似合いそうな雰囲気です。

「レヴォーグは屋根の低い『スポーツワゴン』として作っています。黄色にすると、ルーフが後ろに向かって下がっていくところの伸びやかな感じが目立って、思ったより似合っていますよね」

――今回の特別仕様車、ボディカラーが「サンライズイエロー」であること以外の特徴は?

「今回の特別仕様車では、ほかのボディカラーも選べるのですが、イエローとパーツのカラーコーディネートにはこだわりました。例えばアルミホイールも、ボディカラーが白や黒であれば地肌の見える切削なども似合うんですが、ボディがイエローの場合は黒で引き締めた方が相性がいいんです」

――この黒いアルミホイール、マットブラックですか?

「つや消しの黒、実はけっこう特殊なんです。マットブラックのホイールって、あるにはあるんですが、台数限定など、特別なモデルに使っています。洗車が大変ではあるんですけどね」

――マットブラックに機械洗車でワックスを吹きかけると、筋みたいに跡が残ってしまう場合があるらしいですね。ホイールは手洗いするようなこだわり派に買ってもらいたいところです。ところで、黄色の特別仕様車は海外からも欲しいという声が届きそうですね。

「アメリカからも欲しいというお声が届いていますので、グローバルに展開しようと思っています。群馬で作って輸出します」

【フォトギャラリー】黄色のスバルもカッコいい

「STI Sport R-Black Limited Ⅱ」の主な特別装備