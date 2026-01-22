ブラックセラミックで統一したゼニスの新作「デファイ」

スイスで開催の「LVMHウォッチウィーク 2026」において、ゼニスは「デファイ スカイライン スケルトン」「デファイ スカイライン クロノグラフ」を発表。ブラックセラミックを主体とするスケルトン仕様とクロノグラフ仕様の2本だ。

オープンワークで内部機構を前面に出した「デファイ スカイライン スケルトン」

「デファイ スカイライン スケルトン（Ref.49.9300.3620/07.I001）」は、ムーブメントの地板やブリッジを大胆に露出させたスケルトン仕様のダイヤル。シャープな幾何学性、現代の都市景観、建築的な個性――などがキーワードだ。





デファイ スカイライン スケルトン（Ref.49.9300.3620/07.I001

文字盤側からは、ゼニスの星形モチーフを想起させる幾何学的なブリッジが確認でき、立体的なインデックスと針を組み合わせることで、スケルトンでも十分な視認性を確保している。針とインデックスにはスーパールミノバ（蓄光塗料）を塗布。

ケース素材はブラックセラミックで、マットな質感と多面ベゼルのエッジが際立つ外観だ。ムーブメントのゴールドトーンとのコントラストが強調され、暗色基調の外装の中で内部構造が浮かび上がって見える。ブラックセラミックは現代都市の建築、ゴールドトーンは都会の夜を照らす温かみある光のイメージだ。

ムーブメントは自動巻き機械式「エル・プリメロ 3620 SK」を搭載。高振動ムーブメントをベースに、スケルトン仕様へと再設計されたキャリバーだ。ケースバックもシースルー仕様となり、裏側からもローターやブリッジの動きを眺められる。ブレスレットはブラックセラミック製で、付属のブラックラバーストラップとクイックチェンジ機構によって手軽に交換できる。

ケース素材：ブラックセラミック

ケースサイズ：径41mm×厚さ11.6mm

ブレスレット／ストラップ：ブラックセラミックブレスレット、ブラックラバーストラップ

裏ぶた：サファイアガラスのシースルーバック

防水性能：10気圧

ムーブメント：自動巻き機械式「エル・プリメロ 3620 SK」

パワーリザーブ：約60時間

価格：255万5,300円

ブラックセラミック外装で統一した「デファイ スカイライン クロノグラフ」

「デファイ スカイライン クロノグラフ（49.9500.3600/21.I001）」は、ケースからブレスレットまでブラックセラミックで統一したクロノグラフ。2025年の創業160周年を記念したフルセラミックのブルーエディションをベースとして、新たにディープブラックの装いをまとった。





デファイ スカイライン クロノグラフ（49.9500.3600/21.I001）

多面ベゼルとケース側面のシャープな稜線が強調され、スカイラインシリーズらしい幾何学的フォルムが目を引く。文字盤にはグラデーション仕上げを施し、中央から外周に向かってトーンが変化する様子は、都市景観を彩る影と光の戯れをイメージした。加えて、4つの点を結んだ星のエングレービングもゼニスらしい装飾だ。

3つのインダイヤルは、9時位置にスモールセコンド、6時位置に60分カウンター、3時位置に60秒カウンターという配置。同心円状のパターンが全体のデザインを引き立て、外周のチャプターリングと重なることで多層的な表情を生む。針とインデックスにはスーパールミノバ（蓄光塗料）を加工。

ムーブメントには自動巻きクロノグラフ「エル・プリメロ 3600」だ。高振動による1/10秒計測が可能なキャリバーで、クロノグラフ秒針が10秒で1周する独特の機構を備える。ケースバックはシースルー仕様となり、ローターやコラムホイールの動きを視認できる。ブレスレットは一体型のブラックセラミック製で、付属のブラックラバーストラップと交換可能（クイックチェンジ機構）。