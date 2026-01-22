マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Watch )

トゥールビヨンを引き立てるローズゴールドとブルーの対比、ゼニスの新作「デファイ スカイライン」

JAN. 22, 2026 15:14
Text : 林利明
Share
Contents

スイスで開催の「LVMHウォッチウィーク 2026」において、ゼニスは「デファイ スカイライン トゥールビヨン スケルトン」を発表。“透明感”を構造に組み入れたとし、18Kローズゴールドのケースとブレスレットというラグジュアリーなピースだ。

  • デファイ スカイライン トゥールビヨン スケルトン（Ref.18.9300.3630/78.I001）

6時位置にトゥールビヨン機構を配置したスケルトンモデル。文字盤側からは回転するキャリッジの動きが見え、スケルトン化されたブリッジと合わせてムーブメント全体の立体感が強調されている。ブリッジは星形モチーフを基調とした幾何学的なデザインだ。

ケースとブレスレットの素材には18Kローズゴールドを用い、ややくすんだブルーのスケルトンダイヤルとともに色調のコントラストが明確に出ている。ブレスレットはクイックチェンジ機構になっており、付属のブルーラバーストラップへと手軽に交換可能。

ムーブメントは自動巻き機械式スケルトンの「エル・プリメロ 3630 SK」を搭載。高振動ムーブメントをベースにトゥールビヨンを組み込み、スケルトン化した専用キャリバーだ。ケースバックはシースルー仕様で、ローターやトゥールビヨンの裏側の構造も確認できる。

  • ケース／ブレスレット素材：18Kローズゴールド
  • ケースサイズ：径41mm×12.2mm
  • ブレスレット／ストラップ：ローズゴールドブレスレット、ブルーラバーストラップ
  • 裏ぶた：サファイアガラスのシースルーバック
  • 防水性能：10気圧
  • ムーブメント：自動巻き機械式スケルトン「エル・プリメロ 3630 SK」
  • パワーリザーブ：約60時間
  • 限定本数：50本
  • 価格：1,386万円
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Index.iapp
    PR
    ( Life )
    飾りはいらない。大人が選ぶべき「機能美」という答えーータフネスとハイエンドを両立する一台「arrows Alpha」
    DEC. 26, 2025
    View All
    Weekly Ranking
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking