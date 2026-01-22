『クレヨンしんちゃん』野原家のマイホーム、今買うといくら？想定年収や住宅ローン返済額を試算してみた

アニメではごく普通のマイホームに見える、クレヨンしんちゃんの「野原家」。では、あの家を実際に住宅ローンを組んで購入するとしたら、土地や建物はいくらになり、毎月の返済額はどの程度になるのでしょうか。公示地価や建築費用などをもとに、野原家の住まいを試算してみます。

春日部市に建つ野原家はどんな住まい?

クレヨンしんちゃんは、1990年代に連載・放送が始まった作品ですが、その舞台は特定の年代に固定されていません。主人公・野原しんのすけは、常に5歳の幼稚園児として描かれ、物語は放送当時の現代社会にあわせて進んでいきます。

クレヨンしんちゃんの舞台は、埼玉県春日部市です。野原家の住所は「埼玉県春日部市双葉町904」とされていますが、実在するものではありません。家族は、父・ひろし、母・みさえ、しんのすけ、妹・ひまわり、飼い犬・シロの4人(＋1匹)暮らしです。

派手さはないものの、等身大で現実的な生活が描かれており、野原家は平均的な会社員世帯の暮らしを象徴する存在といえるでしょう。

ただし、作品自体は現代を舞台としている一方で、みさえは専業主婦、戸建てのマイホームと自家用車を所有し、子どもは2人、さらにペットも飼っているなど、現在の感覚で見ると平均的というより、比較的恵まれた経済状況にある家庭とも受け取れます。

野原家は木造2階建てで、1階にリビング・ダイニングや和室、2階に寝室などが配置されたオーソドックスな間取りで、3LDKまたは4DKと考えられます。公式な発表はありませんが、作中の描写から、敷地面積は115㎡ほど(約35坪)、延べ床面積は80㎡ほど(約24坪)と推察できます。

アニメで見るとゆとりのありそうな野原家ですが、郊外の平均的な戸建ての規模と比較してやや狭く、収納少なめの「ミニマム住宅」に分類できそうです。

野原家の土地・建物価格を試算してみる

そんな野原家の土地と建物は、今購入するとしたらどのくらいの価格になるのでしょうか。まず、埼玉県春日部市の2025年の公示地価(住宅地)平均をもとに、土地の価格を試算します。春日部市の住宅地の公示地価は、1㎡あたり約8万9,600円(坪単価約29万6,000円)です。これを野原家の敷地面積115㎡(約35坪)に当てはめると、以下のようになります。

約8万9,600円×115㎡＝1,030万4,000円

次に、建物の価格を試算します。野原家は、しんのすけが幼いころに購入されたという設定もあるようですが、本記事では新築の建売住宅と仮定します。木造2階建て・延べ床面積80㎡(約24坪)の一般的な住宅を想定し、建築費用は約2,000万円としました。

土地価格と建物価格を合計すると、「約1,030万円＋約2,000万円＝約3,030万円」となります。

この「約3,030万円」という価格は、春日部市の一般的な不動産相場と比べても、現実的な水準といえます。実際、春日部市の新築一戸建ては3,000万円前後〜3,800万円前後が中心で、標準的な敷地と建物であればこの価格帯に収まるケースが多く見られます。

コンパクトながらも一般的な仕様の戸建て住宅として考えると、野原家の試算は春日部市郊外の住宅相場と大きくかけ離れていないといえるでしょう。

住宅ローンで購入した場合の返済額は

それでは、野原家(土地と建物合わせて約3,030万円)を購入し、住宅ローンを利用するとどうなるでしょうか。頭金を2割(約606万円)用意し、残り8割にあたる約2,424万円を借り入れる想定とします。その他の条件は、以下のように設定しました。

・金利タイプ: 全期間固定金利(フラット35など)

・金利: 年2.08％

・返済期間: 35年

この条件で試算すると、野原家が住宅ローンを組んだ場合の月々の返済額は約8万1,000円となります(ボーナス払いなし)。父・ひろしの年収が600万円という設定を踏まえると、手取り年収はおおよそ450万円〜480万円程度と考えられ、月々の手取りは約37万円〜40万円前後が目安です(ボーナスは考慮しない)。

その中で月8万円強の住宅ローン返済は、手取りに対する負担率で見ると約20％前後。一般的に「無理のない返済」とされる範囲(20〜25％以内)に収まっており、家計全体としては比較的安定した水準といえるでしょう。

野原家の家計は無理のない返済計画で成り立っている

野原家の住宅ローン返済額は、決して余裕たっぷりとは言えませんが、堅実な家計管理を前提とすれば、子育てをしながら無理なく返済を続けられる現実的なラインです。

こうして見ると、野原家の暮らしは決してファンタジーではなく、「年収600万円の会社員家庭が郊外にマイホームを持つ」という、ごく現実的な家計モデルの延長線上にあることがわかりますね。

※本記事の試算は、統計データをもとにした簡易的な計算によるものです。金額や返済額はすべて概算であり、正確な数値ではありません。また、作品設定に基づく架空のシミュレーションのため、実際の不動産価格や住宅ローン条件とは異なる場合があります。