日本でマニュアル車が復活! スバル「WRX」の限定モデルは即完売の予感

スバルテクニカインターナショナル(STI)の知見を盛り込んだ「WRX」のマニュアル車が台数限定で発売となる。現行型WRXのマニュアル仕様が日本で発売となるのは今回が初めて。欲しい人がけっこういそうなクルマなので、即完売の予感がする。

スバルの「WRX STI Sport♯」はスバリスト待望のマニュアル車だ

なぜ日本にMT仕様がなかった?

スバルのモータースポーツ統括会社であるSTIは2026年1月9日、STIコンプリートカー「WRX STI Sport♯」を公開した。2026年春頃に台数限定で発売予定だ。「東京オートサロン2026」の会場で実物を見ることができた。

「東京オートサロン2026」に登場した「WRX STI Sport♯」

スバルは「Performanceシーン」と「Adventureシーン」の2つのシーンを盛り上げていくことで、ブランドをさらに際立てていくとの方針を掲げている。「Performanceシーン」の盛り上げに向けては、同社が持つ水平対向エンジンやシンメトリカルAWDといった「既存のアセット」を組み合わせ、「もっと気軽に愉しめるクルマをつくろう」との考えのもと、ICE(内燃機関)系商品の開発を進めている。「WRX STI Sport♯」は、そんな文脈から生まれたSTIコンプリートカーだ。

現行型WRXの日本仕様にマニュアルトランスミッション(MT)が加わるのは今回が初めて。海外向けのWRXにはMTがあったそうだから、日本在住スバリストの中には、欲しいのに買えなくて悔しい思いをしていた人もいるはずだ。

MT車なのでペダルは3つだ

「このクルマを見るようになってから3年ほど経ちますが、担当し始めた当初から、いろいろなところでMTを望むお客様の声をお聞きしていました」と語るのは、東京オートサロン2026の会場で話を聞いたスバルの担当者。欲しい人がいるのは把握していながら、日本でMTを発売しなかった(できなかった)理由は?

「いろいろあるのですが、我々がMTを出すとなると、期待が大きいですし、我々としても、なかなか納得したものが出せなかったというのは事実です。それと、BEV(電気自動車)化の話も出ている中で、『このタイミングでMTはどうなの?』という声もありました。ただ、お客様からご要望も頂いている中で、なんとか、お客様に届けられるものを仕立てられないかと社内で相談し、『この仕様なら納得してもらえるのでは、楽しんでもらえるのでは』ということになり、発売することになりました」

ということは、スバルとしても納得の水準に仕上がった?

「そうですね。今ある技術を組み合わせて、なるべく早くご提供したいということで進めました」

MTの機械自体は、海外向けと一緒?

「今ある技術を組み合わせたのですが(つまり、海外向けと一緒)、STIが使っている車体補強のパーツなども組み合わせることで、ハンドリング性能が向上していたり、違いはかなり出せていますので、そのあたりはお喜び頂けるのではないかと思います」

今回の車両はプロトタイプで、春ごろに市販モデルを台数限定で販売する。その先には、MT仕様が限定モデルではなく、「カタログに載る」クルマになる可能性も?

「まずは限定販売をして、皆さまの声を頂きながら、今後もいろいろな可能性を探りつつ、検討していきたいと思います。Performanceシーンを際立たせたいという中で、ひとつの選択肢として、MTの操る楽しさをもう少し追求したいという気持ちはあります。応援していただけると嬉しいです」

今回の限定車登場を機に調べてみると、日本で新車で買えるスバル車の中で、MTを選べるのは「BRZ」くらいしか見つからない。「WRX S4」は「SUBARUスポーツモデルの先頭を走り続ける」クルマであると公式の紹介文には書いてあるので、このモデルにMT仕様があっても全く不思議はないはず。今度の限定車があっという間に売り切れれば、WRXのMT仕様がいつでも買えるカタログモデルになるかも? 推移を見守りたい。

「WRX STI Sport♯」の特別装備一覧