グルメもホテルも使わない──若い世代が“実は日常で楽しめる”高級クレジットカード特典

年会費が5万円以上するような高級クレジットカードは、ラグジュアリーな体験やサービスが魅力です。しかし、ワインや高級ホテル、グルメなど、お金と時間に余裕がある・年齢層が高めの方が使いやすいサービスが多い印象がありますよね。

筆者は30代のころから、クレジットカードに関する情報発信をしていたこともあって、さまざまな高級クレジットカードを利用してきました。しかし、仕事や家庭の事情でなかなか時間がとれなかったり、サービスがハイエンド過ぎて手が届かなかったり……。本来そのクレジットカードが持つ価値を、最大限に享受できていなかったと感じています。

そこで若い世代でも、身近で比較的手軽に楽しめるステータスカードの特典を集めました。グルメ特典やホテルサービスなどの高級クレジットカードに共通で付帯されているサービスをあえて除いて、普段は日の当たらない、カード会社独自のサービスにスポットをあてて紹介します。

LUXURY CARD

個人的に長く愛用しているのがLUXURY CARD(ブラックカード)。比較的身近で使いやすいサービスが多く、以前からさまざまなサービスを利用しています。

エンタメ動画「SAMANSA」3カ月無料

「10分で人生を変える映画を世界に」をビジョンにしたショート映画・ドラマ・ドキュメンタリーを配信している映像ストリーミングサービス「SAMANSA」を毎年3カ月無料で利用することができます(通常月額490円)。

SAMANSAが直接クリエイターと契約してオリジナルで制作された、ここでしかみれない動画を閲覧することができます。

東京・大阪でスケートリンク無料招待

スケートリンクの無料招待企画により、東京・GINZA SIXガーデン(屋上庭園)、大阪・うめだ☆アイスリンク つるんつるんの2箇所でスケートを楽しむことができます。こちらは毎年開催が約束されている企画ではありませんが、開催時にはぜひ訪れたいところです。 定員：LC本会員 + 同伴者3名まで

GINZA SIXガーデン(屋上庭園)の場合、大人2,000円となるため、4名で利用すると8,000円分の優待が受けられることになります。

東京：2026年1月25日(日)まで

大阪：2026年2月23日(月・祝)まで

銀座は高級クレジットカードの特典が集中しているエリアでもありますので、その他の特典と組み合わせて利用する方法もありそうです。

映画無料優待

全国の主要映画館で使える「映画GIFT」が毎月付与される特典です。対象はTOHOシネマズ、イオンシネマ、ユナイテッド・シネマ、109シネマズなど。1回1200円以上の映画チケットを、劇場またはインターネット上で購入すると、1回につき1枚の映画GIFTがもらえる仕組みです(1回有料で映画鑑賞をすると、後日映画チケットが送られてくる仕組み)。

2名で利用する場合は、1枚ずつ決済するのがポイントです。付与枚数はカードランクにより異なり、チタンは月1枚、ブラックは月2枚、ゴールドは月3枚が上限となっています。

美術館無料招待

国立美術館の所蔵作品をいつでも本会員と同伴者1名まで無料で利用できます。特に注目したいのは、企画展も同伴者1名まで無料で鑑賞できる点です。

最近の企画展は1人2,000円を超えるものも多く、無料特典だからこそ行ってみようと思える、よいきっかけになると思います。企画展はブラックダイヤモンド会員、ゴールドカード会員は会期中いつでも。ブラックカードは金曜日のみ。いずれも1回のみ鑑賞可能となっています。

私自身は最近、国立新美術館で開催された「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」などを鑑賞する機会がありました。

大人の運動会も開催

2025年には特別企画としてカード会員同士が集まる大人の運動会が開催されました。カードを長くウォッチしていますが、初めて見る奇抜な企画。実際には130人以上ものカード会員が集まって、熱狂に包まれたようです。

JCBザ・クラス

ザ・クラスの優待でも特に注目なのが、ディズニーやUSJで会員限定のラウンジが使えることではないでしょうか。ディズニーラウンジの利用回数は年1回までなど、以前に比べて上限が厳しくなりましたが、それでも若い方であれば、こういった施設を利用することも多いでしょうから、ぜひとも利用したい特典です。

ダイナースクラブカード

グルメのイメージが強いダイナースクラブでは、カルチャーラボと呼ばれる、体験型のイベントを開催しています。単に鑑賞するだけにとどまらず、作り手や専門家の解説付き、舞台裏体験、少人数制のワークショップなどの体験ができるのが特徴です。

ただし多くのイベントは定員が数十人規模と少なく、抽選制であることがほとんどで、狭き門となっています。

アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード

対象の動画配信・デジタルサービスの月額料金をプラチナ・カードで支払うと、毎回20%がキャッシュバックされる特典があります。毎月最大1,000円(年間最大12,000円)まで適用されます。対象サービスとしてDAZN、Hulu、Netflixなどが含まれています。

プラチナカードは、ラグジュアリーな特典が豊富なので、埋もれがちですが、忘れずに利用したいところです。

実は日常でも使いやすい

今回紹介したサービスはいずれも優遇される金額価値だけをみれば、年会費の元を取るには遠く及びません。しかし、これらのサービスは年会費以上の所有感や体験価値を与えてくれるのではないでしょうか。

優待がなければそもそも利用しなかった企画などもあるので、そういう点を考慮すれば、カードを保有する価値は十分に高いのではないかと思います。

今回紹介したカードは、こういった身近なサービス以外にも、ホテル、グルメサービスが利用できるのはもちろん、ステータス性もあるカードなので、総合的に判断して利用していくとよいでしょう。