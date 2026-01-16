『サザエさん』磯野家、今では1億7,000万円超…住宅ローンを組むと「月47万円」の物件に

日曜夕方の定番アニメといえば、『サザエさん』。磯野家には、どこにでもありそうな温かい家族の日常が描かれてきました。では、その家がもし今の東京・世田谷に実在するとしたら、一体いくらになるのでしょうか。作品当時と現在の価格を比べながら、住宅ローンで購入した場合の月々の負担も試算してみました。

国民的アニメ『サザエさん』に描かれる磯野家とその住まい

磯野家の何気ない日常を描いた国民的アニメ『サザエさん』。家族やご近所とのやり取り、ちょっとしたできごとがユーモアたっぷりに描かれ、思わず「あるある」とうなずいてしまう場面も少なくありません。放送開始から50年以上たった今も、変わらず多くの人に親しまれています。

磯野家の住所設定は「東京都世田谷区桜新町あさひが丘3丁目」ですが、これは架空の住所です。ただし、東京都世田谷区桜新町がモデルとなり、駅前には「サザエさん通り」や銅像などのモニュメントがある地域として知られています。

磯野家は、三世代が一緒に暮らす、昔ながらの家族のかたちを象徴する存在です。家の中心には茶の間があり、庭に面した縁側もある和風の一戸建ては、家族が自然と集まるゆったりとした間取りで、昭和らしい暮らしぶりが感じられます。

磯野家の間取りについて公式な設定はありませんが、アニメや原作の描写から、5DKほどの平屋住宅と考えられることが多いようです。延べ床面積は約110〜115㎡(35坪程度)とされ、当時の中流家庭をイメージさせる住まいだったといえるでしょう。

磯野家の現在価格は1970年の何倍?

そんな磯野家ですが、土地や建物を金額に換算するとどのくらいになるのでしょうか。まずは、アニメ放送開始(1969年)に近い1970年ごろを想定して試算してみます。世田谷区の公示地価の推移を見ると、1970年当時の平均は1坪あたり約35.42万円とされています。

磯野家の土地を約50坪(165㎡)と仮定すると、「35.42万円×50坪＝1,771万円」となり、土地は約1,770万円です。

一方、建物の価格を推定するには、現在の注文住宅の平均的な建築費をベースに考えます。近年の注文住宅は、延べ床面積115㎡前後で建築費約3,700万円がひとつの目安です。

建築費指数(建築工事の価格変動を数値化した指標)の長期推移を見ると、1970年ごろの水準は現在のおおよそ3分の1程度とされています。これを用いて現在の建築費を当時の水準に引き戻すと、「3,700万円×1/3＝約1,233万円」となり、磯野家の建物価格は約1,230万円と推定できます。

先に試算した土地価格(約1,770万円)と合わせると、土地＋建物で約3,000万円となり、当時の中流家庭としてはゆとりのある持ち家だったことがうかがえます。

続いて、現在の価格を試算してみましょう。まず土地価格です。2025年の世田谷区の公示地価平均価格は、1㎡あたり約83万円。磯野家の敷地を約50坪(165㎡)と仮定すると、「83万円×165㎡＝1億3,695万円」と計算でき、土地価格は約1億3,700万円になります。

次に建物は、延べ床面積115㎡の注文住宅の建築費約3,700万円をそのまま用います。以上を合計すると、現在の磯野家は、「土地: 約1億3,700万円＋建物: 約3,700万円＝約1億7,400万円」という試算になります。

1970年ごろと現在を比べると、磯野家の価格は約3,000万円から約1億7,400万円へと上昇し、6倍近くになっています。なかでも土地価格の上昇が顕著で、約8倍と大きく伸びているのが特徴です。

磯野家は今どれくらいの価値なのかを試算

現在の磯野家を住宅ローンで購入すると

では、仮に現在の磯野家(土地＋建物で約1億7,400万円)を購入し、住宅ローンを利用するとどうなるでしょうか。頭金を2割(約3,480万円)用意し、残り8割の約1億3,920万円を借り入れる想定とします。その他の設定は、以下の通りです。

・金利タイプ: 全期間固定金利(フラット35など)

・金利: 2.08％

・返済期間: 35年

※フラット35の実際の融資限度額は8,000万円(2026年4月からは1億2,000万円)

この条件で試算すると、毎月の返済額はおよそ47万になります。ボーナス払いなしでも、年間返済額は約560万円。サザエさんの世界では家計に余裕がありそうな磯野家ですが、現在の価格に換算すると、かなり高額な住宅ローンといえるでしょう。

「家を持つ」重みも時代とともに変化する

磯野家は今も昔も変わらない「理想の家族像」のような存在ですが、1970年と現在を比べると、土地や建物の価格には大きな差があることがわかります。現在では1億円を超え、住宅ローンの負担も重くなっています。こうして見ると、私たちが家を持つという選択の重みも、時代とともに変わってきたことが実感できます。

※本記事の試算は、統計データをもとにした簡易的な計算によるものです。金額や返済額はすべて概算であり、正確な数値ではありません。また、作品設定に基づく架空のシミュレーションのため、実際の不動産価格や住宅ローン条件とは異なる場合があります。