スズキ「ジムニーノマド」が受注再開! 「抽選」だけど「台数限定」ではない?

スズキが「ジムニーノマド」の受注を再開する。今回は「抽選」になるとの発表だったので、「台数限定なのか?」と思ってスズキに確認してみたのだが、どうやらそうではないようだ。スズキに聞いた話をまとめた。

抽選に外れたら買えない?

「ジムニーノマド」はスズキの人気者「ジムニー」の5ドア仕様。2025年1月の発売後、すぐに受注台数が販売計画を大幅に超える約5万台に達したため、スズキでは注文の受け付けを一時的に停止していた。2025年7月にはインドの生産工場で月間約3,300台規模に増産し、早期の受注再開を目指していた。

今回の受注再開にあたり、スズキは「納車順」を「抽選」で決めるという。つまり、今回の抽選は、「台数限定で、抽選に当たったら買えるが、外れたら買えない」という性質のものではない。抽選の申し込み期間(2026年1月30日～2026年2月28日)中にオーダーを入れれば、買えるのは確実だが、早く届くか遅く届くかが抽選で決まる、という話なのだ。

ちなみに、抽選でいい結果になった場合、早ければいつごろ納車になるのかも聞いてみたのだが、回答は得られなかった。抽選結果の連絡は2026年3月下旬から順次行う。

もうひとつ、受注再開後に買えるようになるジムニーノマドは、2025年1月に発売となったジムニーノマドと何らかの違いがあるのかについても聞いてみたのだが、そのあたりについては1月30日にお知らせする、という話だった。

抽選の申し込み期間が終わった後は、ジムニーノマドを「普通に」受注する状態に戻るとのこと。ただ、抽選の申し込み期間が終わった後にオーダーを入れても、ジムニーノマドが届くのは抽選に申し込んだ購入者たちの後になるのは確実。少しでも早くジムニーノマドを手に入れたいなら、抽選に挑むべきであるのは間違いない。

【フォトギャラリー】ジムニーノマド