夜の港区でレクサス「LM」増加中! 差別化したいなら「トムスエディション」に注目

都心のラグジュアリーな雰囲気の街を歩けば、とにかく目にするのがレクサス「LM」だ。上位グレードなら2,000万円もするこのクルマが、こんなに走っているとはなんとも景気のいい話だが、これだけ多いと、後席に座っているVIPの中には「人とは違うLMに乗りたい」と考える人もいるはず。そんなニーズにばっちりハマりそうな1台を見つけた。

トムス(TOM'S)が「東京オートサロン2026」(1月11日まで幕張メッセで開催中)に出展した「LEXUS LM TOM‘S EDITION GOLD LIMITED」

レクサスLMを幸運のゴールド仕様に

LMはレクサスが「ラグジュアリームーバー」と呼ぶプレミアムなミニバンだ。6座の「version L」は1,500万円、4座(後席が2座のみの豪華版)の「EXECUTIVE」は2,010万円。VIPが運転手を雇って乗る「ショーファーカー」として人気で、港区や銀座(特に夜の)を歩けば数台、下手をすると数十台は目にする増加ぶりだ。

LMのトムスエディションを手掛けたのは、同社代表取締役社長の谷本勲さん。ご本人によれば、LMに乗っている知人も多いことから、「自分が一番、ユーザーの気持ちが分かると思って」、自ら開発にあたることにしたという。

開発にあたっては、「トムスの基本であるレーシングを中心とするモノへのこだわりに、運気を呼び込むという意味のゴールドを掛け合わせる」ことをテーマにした。

「経営者の方って、運気を気にする人が多いんです。人任せではなく、運を自分でつかみ取るという考え方です。そういう人たちが日ごろ使うクルマの中も、運を整える空間にできないかと考えて、ゴールドにこだわりました」(以下、カッコ内は谷本社長)

外観はもちろん、シートにもゴールドのステッチが入っている。

「シートはクルマに乗る人が最も多く接する場所。座り心地から変えたいと考えて、シート表皮を全面的に変更することに決め、せっかく変えるならということで、ゴールドのステッチを入れました。シート表皮は1枚ずつ、全て手張りで仕上げています」

シートにはゴールドのステッチが

トムスエディションはエアロパーツも装着しているそうだが、ぱっと見ではわからないくらいに控えめだ。

「カスタムカーに乗られる方の中には、エアロが付いていることを誇張したい方もいらっしゃるかと思うのですが、LMユーザーの中には、あまりいないのではないでしょうか。(ノーマルのLMとは)ちょっと雰囲気が違うね、くらいで丁度いい。エアロを後付けするのではなく、もともとのボディを拡張する感じです。ノーマルと比べると、ちょっと重厚感が増していることが感じていただけるかと思います。それと、運転手が付くことが多いクルマとしては車高が大事(あまり低くすると、ちょっとした段差などで車体下部をぶつけてしまいかねない)なので、あまり車高が下がらないように気を配りました」

LM差別化の需要は「確実にある」

4座仕様にも対応可能だが、LMトムスエディションは6座仕様が基本。谷本社長がイメージしたのは、クルマをビジネスでも使うし、家族や複数人での移動にも使う人たちだ。それもあって、展示車はチャイルドシートを装着していた。

トムスエディションは内外装を変えるだけでなく、エンジンのチューニングも開発中であるとのこと。もともと車重が重いうえ、人が乗るとさらに重くなってしまうクルマなので、高速道路での加速や上り坂の走行を考慮したライトチューニングを実施する考えだ。

「TOM'S EDITION Gold Limited」の価格は、新車＋エクステリア＋インテリア＋フルOPで2,650万円。持ち込みならエクステリア＋インテリア＋フルOPで1,150万円だ。このほかに、エクステリアのみやインテリアのみなどのメニューもある。持ち込みであれば納期は1.5カ月から2カ月くらいになるという。

もともとは、大人気のトヨタ自動車「アルファード」に対して差を付けたいという思いで「LM」を買う人が多かったのではないかと思うのだが、ここまでLMが増えると、「LMの中で差別化したい」というニーズが出てくるのでは……。こんな質問に谷本社長は、「(ニーズは)必ずあると思っています。人とはちょっと違うLMに乗っているという心地のよさをお届けしたい」と話していた。

