フェラーリオーナーが、あえて「駐車場代だけケチる」意外な理由

数千万円、あるいは億単位のフェラーリを所有する人物が、たった数千円の駐車場代を出し渋る。この話を聞いて、あなたはどう感じるだろうか。

一般的な感覚でいえば、「そこまでお金があるなら、気持ちよく払えばいいのに」「たった数千円くらいなのになぜケチるのか」と思ってしまうだろう。

あるいは、「金持ちほどケチだ」という、半ば定番の結論に落ち着きたくなるかもしれない。

だが、その瞬間に「ケチ」というラベルで思考を止めてしまったら、彼らの本質にはなかなか辿り着けない。駐車場代をケチるのは、単に現金を減らしたくないからではない。 そこには、多くの人の目には映りにくい“かなりシビアで合理的な線引き”がある。彼らは「安い・高い」ではなく、「払うに値するかどうかという価値基準」で世界を見ているのだとか。

では、その“価値の境界線”はどこに引かれているのか。何にだけは気前よく支払い、何にだけは1円たりとも出さないのか。

総資産10億円の投資家であり、自身もフェラーリオーナーである武藤孝幸氏に、不可解に見えるお金持ちの金銭哲学の深層を伺った。

なぜウォーレン・バフェットは、ジャンクフードを食べるのか

投資家は「ケチである」と思われがちだが、それはあながち間違っていない。何かにお金を使う際に、「そのお金を使うのであれば、投資に回したほうがよくないか」と思うのが投資家のマインドセットかもしれない。

しかしその本質は「価値があるものにはお金を使うが、価値がないものにはお金を使いたくない」というものである。

自分にとって無価値だと感じたものには、1円たりとも払いたくない。それが彼らの生理なのだ。

「私の哲学はシンプルです。『価値があると思ったものには惜しみなくお金を使うが、価値がないものには1円も使わない』──これに尽きます。人それぞれ価値観が異なりますので、価値があるかないかはその人自身の考えにより異なりますが、自分軸を持つことが大切です。世界的にも有名でもある、 投資の神様ウォーレン・バフェットについてこんなエピソードを聞いたことがありますか? 彼は世界でも指折りの資産家ですが、ランチにはハンバーガーとコーラを選ぶと言います。お金があるのだからもっと健康に気を遣った食事にすればよいのにと思うかもしれませんが、結局は『他人がどう思うか』ではなく、『自分にとって価値があるかどうか』という基準が、誰よりも明確だからなんです」(武藤氏)

このロジックは、今回のテーマにもそのまま当てはまる。フェラーリという『体験』や『資産価値』には数千万円を払うが、単に車を置くだけのスペースに割高に感じる料金を払うことに、どうしても価値を見出せない。だから徹底的に削るのだ。

「ケチというよりも、むしろ投資家としての規律に近いかもしれません。自分でお金を使ってみて『あり』か『なし』かを判断する。その繰り返しで養われた選球眼があるからこそ、無駄な出費には敏感になるのです。私がまだ高級車を持っていないときのことですが、高級車を持っている方が『ガソリン代が高くなった』『駐車場代が高い』などと言っていた際、お金持ちなんだからそんなの気にしなくていいのに…そもそもそれが嫌なら、高級車になんて乗らなければいいのに…と思っていました（笑）」(武藤氏)

駐車場代が惜しいのではなく、“損した感”が嫌なだけ

彼らにとって、お金を使う行為は一種の「投票」に近い。価値あるサービスには票(金)を投じるが、納得できないコストには票を入れない。

興味深いのは、彼らが単に「払わない」だけでなく、システムやルールを熟知した上で「払わなくて済む方法」を模索している点だ。 武藤氏は、自身の周りにいるフェラーリオーナーたちの生態についてこう語る。

「これは私自身の話というより、フェラーリのイベントなどで出会うオーナー仲間たちを見ていて感じることなのですが、彼らは本当に徹底していますよ。六本木ヒルズや麻布台ヒルズに行くとき、あえて特定のクレジットカードの特典をフル活用したりします。例えば、『一定額以上の利用で駐車場が2～3時間無料』といったサービスを知っていたり、『年間で何百万以上カード決済すると駐車場代が5時間無料になる』とかですね。高級車が停められる駐車場は限られています。特に都内は場所も限られており、駐車場代も高いです。その中でできるのであれば、安く停めたい、無料特典があるなら使い倒したいと思っている人も一定数以上います」(武藤氏)

彼らが嫌うのは、金額の大きさではない。「本来なら払わなくていいコストを払わされた」という事実そのものが許せないのだ。

武藤氏は、「情報を集めてカードの特典を組み合わせ、賢くゼロにする。彼らはそのプロセス自体を、一種のゲームとして楽しんでいる節すらあります」と語る。

次ページ→お金持ちがハイブランドを選ぶ、納得の理由