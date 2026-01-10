日経平均10万円の未来に備えて──凄腕投資家が明かす、子どもの資産を全額移した「意外な銘柄」

2025年の相場を振り返ると、「結局、強いところは強かった」と感じた人は多いはずだ。生成AIや半導体を軸に、資金が集まる銘柄ははっきりしていた。

ただ、次に気になるのは「2026年も伸びるのはどこか」だ。上がった株を追いかけるべきか、それとも次の主役を探すべきか。迷いどころでもある。

そんな中で、投資家・トレーダーの窪田剛氏が“2025年に当たった株”として挙げたのが、評価が真っ二つに割れる一社だった。

「AI時代の本命」と期待される一方で、「トップの一言で値動きが変わる」と敬遠する人もいる──いわゆる“安定”とは真逆の銘柄だ。それでも窪田氏は、「これから最も期待している銘柄です」と語る。

なぜ今、“その一社”なのか。窪田氏が見ているこれからの勝ち筋を伺った。

チャートより“資金の流れ”が答えを出す

その銘柄とは、ソフトバンクグループ(9984)である。株価は、孫正義会長兼社長の言動一つで大きく揺れ動く。市場のセンチメントに左右されやすい同社を、長期保有の対象とすることに抵抗を感じる投資家は少なくない。

「安定成長」こそが資産形成の王道であり、ジェットコースターのような値動きは避けるべきだという慎重論も根強くある。しかし、窪田氏は現在の相場環境を冷静に分析したうえで、同社を「今年当たった銘柄」の筆頭に挙げ、さらにその先を見据えている。

「私自身の短期トレードでは、2025年後半は半導体や生成AI関連が中心になっていました。ソフトバンクグループ(9984)やキオクシアHD(285A)といった銘柄でした。短期目線では、市場の資金の流れ、すなわち『流動性』と『強さ』を見れば、AI時代の勝者が誰かは明白でした」(窪田氏）

さらに、窪田氏は短期トレードの対象としてだけでなく、長期投資の対象としてもソフトバンクグループに注目している。その根底には、トップに対する強烈な信認がある。

「自分より孫さんを信じる」という合理性

とはいえ、孫氏が掲げるビジョンは、時にあまりに壮大で、実態を掴みづらい側面がある。「AIが人類を超える」「シンギュラリティの到来」といった語りは、数字に基づいた投資判断を好む層にとっては、具体性を欠く夢物語のように映るかもしれない。

実需を伴わない期待だけで株価が形成されているのではないか──そんな懐疑的な見方に対し、窪田氏は「実績」というファクトを提示する。

「私たち個人投資家が見えていないものが、孫さんには見えている。そう考えざるを得ません。ヤフー(※現・LINEヤフー： 4689)を探り当て、アリババ(BABA)に投資し、ARMホールディングス(ARM)を買収し、エヌビディア(NVDA)の筆頭株主だった時期もある。その先見の明は圧倒的です。もちろん外すこともあるでしょう。ですが、彼のような優秀な人間が、優秀なチームを率いて24時間365日、世界中の成長企業を探している。私が自分で銘柄分析をするよりも、孫さんが選んだ未来に賭けるほうが、期待値が高いと判断するのは合理的ではないでしょうか」(窪田氏)

窪田氏は同社を、30年前のバークシャー・ハサウェイ(BRK-A)になぞらえる。中身はまったく違うものの、「自分より優秀な人間が運用してくれている投資会社」としての機能に、これからの20年を託す価値を見出しているのだ。

