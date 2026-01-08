セイコー プレザージュの新作、白い琺瑯とトノーケースのドレスウオッチ

セイコーウオッチの「セイコー プレザージュ クラシックシリーズ」から、琺瑯ダイヤルを採用したトノー型の新作ドレスウオッチが登場。職人の手仕事による白色琺瑯、ブルー針、クラシカルなサブダイヤルなどが特徴的だ。2月6日の発売予定、価格は23万1,000円。

伝統工芸の深みを宿す琺瑯（ほうろう）

ダイヤルの琺瑯は温もりある白色の仕上げ。釉薬の成分比率を気温や湿度に応じて調整しながら焼成され、自然な艶と奥行きを生み出す。この琺瑯は、琺瑯職人の横澤満（よこさわみつる）氏が監修し、横澤氏の技術を継承する内山和則（うちやまかずのり）氏の見識と技術によって完成した。手作業によって焼成されることから、個体差も含めた味わいが魅力だ。

＜セイコー プレザージュ＞クラシックシリーズ クラフツマンシップ 琺瑯ダイヤル「SART013」

白い琺瑯と合わせて、青色の針とローマンインデックスは「プレザージュ クラシックシリーズ」らしい要素。6時位置には24時間のサブダイヤルがあり、クラシックなたたずまいを演出している。

ムーブメントは自動巻き（手巻つき）機械式の「キャリバー 6R5H」だ。約72時間のロングパワーリザーブを持つ。

プレザージュ クラシックシリーズに加わるトノー型モデル

そしてトノー型のケースは、現行の「プレザージュ」にはなかったもの。素材のステンレススチールには、独自の表面硬化技術「ダイヤシールド」を施して耐傷性を高めている。ケースラインに沿って滑らかなシルエットを描く、デュアルカーブサファイアガラスの風防にも注目したい。

これまでもセイコー プレザージュ クラシックシリーズは、日本の伝統技法と機械式時計の魅力を伝えるモデルを展開してきた。今回の新作は、琺瑯ダイヤルという伝統工芸とトノー型ケースを組み合わせることで、ラウンドケースとは異なる表情を持つドレスウオッチに仕上がっている。クラシックな装いが似合う場面や、落ち着いたスタイルに合わせやすい1本だ。