ウブロ×ヨウジヤマモトの限定コラボ、黒が描く「クラシック・フュージョン ヨウジヤマモト オールブラック カモ」

JAN. 08, 2026 15:10
Text : 林利明
ウブロは、日本のファッションブランド「ヨウジヤマモト」とのコラボレーションモデル「クラシック・フュージョン ヨウジヤマモト オールブラック カモ」（Ref.542.CI.6670.NR.YOY）を発表した。今回で4度目となるコラボレーションだ。世界限定300本、価格は163万9,000円。

黒で描くカモフラージュパターンのダイヤル

ダイヤルには、ブラックトーンのみで構成したカモフラージュパターンを採用。光沢を抑え、模様は目立ちすぎず、しかし落ち着いた存在感がある。インデックスや針もブラックで統一し、モノクロームの世界観を徹底している。フェイスの奥行きと造形によって、モノクロームでありながら、見る角度や動きによって生まれるコントラストと表情、躍動感が見どころ。

  • ウブロ「クラシック・フュージョン ヨウジヤマモト オールブラック カモ」（Ref.542.CI.6670.NR.YOY）

ケース素材にはマイクロブラスト加工のブラックセラミックを用い、マットな質感の仕上げだ。ケース径は42mmで、クラシック・フュージョンの標準的なプロポーションを踏襲している。

ムーブメントは自動巻き機械式の「キャリバー MHUB1110」を搭載。スケルトンローターを備え、サファイアクリスタルのシースルーバックからから動きの様子やムーブメントの造形が見え隠れし、神秘的な雰囲気を出している。

ギャラリー（クリック／タップで拡大）

  • ケース素材：ブラックセラミック
  • ケースサイズ：42mm
  • 風防：サファイアクリスタル（反射防止加工）
  • ストラップ：ブラックファブリック＆ブラックラバー
  • 裏ぶた：サファイアクリスタルのシースルーバック
  • 防水性能：5気圧（50m）
  • ムーブメント：自動巻き機械式「キャリバー MHUB1110」
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

