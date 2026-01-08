ウブロ×ヨウジヤマモトの限定コラボ、黒が描く「クラシック・フュージョン ヨウジヤマモト オールブラック カモ」

ウブロは、日本のファッションブランド「ヨウジヤマモト」とのコラボレーションモデル「クラシック・フュージョン ヨウジヤマモト オールブラック カモ」（Ref.542.CI.6670.NR.YOY）を発表した。今回で4度目となるコラボレーションだ。世界限定300本、価格は163万9,000円。

黒で描くカモフラージュパターンのダイヤル

ダイヤルには、ブラックトーンのみで構成したカモフラージュパターンを採用。光沢を抑え、模様は目立ちすぎず、しかし落ち着いた存在感がある。インデックスや針もブラックで統一し、モノクロームの世界観を徹底している。フェイスの奥行きと造形によって、モノクロームでありながら、見る角度や動きによって生まれるコントラストと表情、躍動感が見どころ。

ウブロ「クラシック・フュージョン ヨウジヤマモト オールブラック カモ」（Ref.542.CI.6670.NR.YOY）

ケース素材にはマイクロブラスト加工のブラックセラミックを用い、マットな質感の仕上げだ。ケース径は42mmで、クラシック・フュージョンの標準的なプロポーションを踏襲している。

ムーブメントは自動巻き機械式の「キャリバー MHUB1110」を搭載。スケルトンローターを備え、サファイアクリスタルのシースルーバックからから動きの様子やムーブメントの造形が見え隠れし、神秘的な雰囲気を出している。

