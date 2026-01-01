獺祭の試飲に13ブランドのショートケーキまで、伊勢丹新宿店の初売りで出合う「JAPAN SENSES」

伊勢丹新宿店は2026年1月2日午前10時より、新春の初売りを開始する。全館で展開されるキャンペーン「JAPAN SENSES」では、日本の伝統からポップカルチャーまで、優れたクリエーションを五感で楽しむ多彩なコンテンツを用意する。

1月2日の10時50分から、正面玄関にて恒例の「鏡開きセレモニー」を実施する。地下1階では希少銘柄を含む「獺祭」の有料試飲会を2日～4日限定で開催する。

1月8日～10日には、人気書道アーティスト・武田双雲氏による「武田双雲来店オーダー会」を開催する。限定5名が、希望の文字をフルオーダーで依頼できる(27万7,200円～)。

武田双雲 作品オーダー(27万7,200円～)

館内各階では、日本発の意匠やカルチャーにフォーカスした企画も実施する。1月2日～6日には、「"Japanese folk toys and Art" Curated by Pacifica Collectives」を開催。各地の古き良き玩具に加え、アーティストによる「いま」の感性を融合させた作品を展示する。

12月26日～2026年1月13日には、時代を超えて永く愛せるものを提案するプロジェクト＜Forever ever＞が、古着やデッドストックの生地をだるまにリメイクする「＜Forever ever＞リメイクだるまプロモーション」を開催する。

ユニークなジュエリーで気分をあげる＜Bijou de M＞は、ひらがなをモチーフにしたアイコンジュエリーを販売する。

ひらがなをモチーフにしたアイコンジュエリー

そのほか、日本生まれの「ショートケーキ」に焦点を当て、人気13ブランドの商品を一挙に紹介。1月2日～4日には、女子美術大学とコラボレーションした若手作家による瑞々しい工芸作品も紹介する。