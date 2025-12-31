モテる男と残念な男は"質問"で決まる──三流は聞かなくてもわかることを聞き、二流は成功理由だけ。一流は?

この記事では、「一流・二流・三流の違い」を、色気・人間関係・ファッション・聞き方・夜の所作など、あらゆる角度から浮き彫りにした『一流の男 二流の男 三流の男』(潮凪洋介/あさ出版)から一部を抜粋して紹介します。

今回のテーマは『質問１つで奥行きがバレる』。

一流は、ターニングポイントを聞く

二流は、うまくいった理由だけを聞く

三流は、聞かなくてもわかることを聞く



男の“質問の仕方”には、その人のステージが出る。

今まで何を成し、どんな価値を世に提供し、世の中からいかに必要とされているかが露呈する。質問1つで男のすべてが、測られてしまうのだ。

一流は、｢ターニングポイントを聞く｣

一流の男は、成功の理由よりも｢うまくいかなかったときの話｣を聞く。

｢最悪なときは、どんな状態で、その後どうしたのか?｣

｢そこから、どうやって抜け出したか?｣

相手が地べたを這った状態を知り、それとどう向き合ったか?突破したか?その息遣いを尊敬の気持ちを込めて聞く。

下積み努力の蓄積、ピンチのあがき。そこからの飛躍。その切り替えスイッチのありか。その答えを、自分が仕事や人生で壁に面したときの突破口のヒントにするのだ。

他人のどん底から学ぶ。それは自分の人生を強くしながら、相手の本質とつながる最適な問いかけだ。

女性に対しても、｢落ち込んだとき、どうやって抜け出したの?｣｢そこからいろんなものを得たよね｣。

傷を聞いているのではない。どんな壁にぶつかり、どう超えた?どう回避した?彼女の戦い方を知ることは彼女の本当の魅力を知ることでもある。

二流は、｢うまくいった理由だけを聞く｣

｢どうやってうまくいったのですか?｣この質問が悪いわけではなく、得るものはある。再現性あるセオリーが人生を変えてくれるかもしれない。

だが実は、成功話だけを聞いても、仕事や人生をスケールする筋力にはならない。転んだときに自分を支える、心のインナーマッスルを鍛える方法がわからないからだ。足腰が弱いまま、セオリーだけがインストールされるも折れる。

女性に対しても｢どうしてそんなにキレイなの?｣｢美容、何してるの?｣。

でも、彼女がオーラを発するまでの本質には触れない。彼女は美容とは他の努力をし、まったく異なるプライドを持っているかもしれない。

そこに触らないと、海馬でつながることはできない。浅い関係で終わる。

三流は、｢聞かなくてもわかることを聞く｣

調べもせず、聞かなくてもわかることを質問する三流。

｢仕事ってどんなことをするんですか?｣

三流には、人の挑戦への興味も、自分の挑戦を重ねて想像する力もない。だからこそ、あってもなくてもいい、空虚な質問で時間を奪う。

魅力的な女性に対しても｢あれ?彼氏とかいるの?｣。返事もしたくない。

ライオン級の男たちから注がれる、何十本もの求愛レーザービームがまったく見えていない。見てきた景色が貧弱すぎて、まとう空気で察することすらできないのだ。

質問とは、成熟度を映す鏡。どこを切り取るかで、あなたの深さも丸見えになる。

一流は離陸･再起の瞬間を聞き、二流はレシピを聞き、三流は検索でわかることまで聞いてしまう。