「冬のボーナス、とりあえずNISA」は思考停止──資産1億未満なら“株”より優先すべき「利回り最強の投資先」

「ボーナスは全額オルカン」「S&P500で堅実に」──メディアやSNSでは、そんな“正解”が当たり前のように語られている。けれど本当に、それが誰にとってもベストなのだろうか。

「資産1億円未満で、金融投資を最優先にするのは“弱者の戦略”です」──そう語るのは、資産2.5億円超を持つ投資家・ライオンじゅん氏だ。

なぜ、新NISAに入れるのが正解ではないのか。目先の株高よりも、はるかに大きなリターンを生む“最強の投資先”とは。

今回はライオンじゅん氏に、ボーナスの真の活用法について伺った。

ご褒美のつもりが、自由を買い戻す借金になる

日本の給与所得者のおよそ6割が手にするといわれる、夏と冬の賞与。生活費とは別の数十万、あるいは百万円単位の現金が振り込まれるこの時期は、欲しかったものを手に入れる絶好のチャンスだ。

ハイブランドのバッグ、高級時計、あるいは自分へのご褒美としての豪華な食事。一年間の労をねぎらい、消費を楽しむこと自体は否定しない。だがライオンじゅん氏は、その消費行動の裏に、資産形成を阻む決定的な罠があると指摘する。

「まずは胸に手を当てて、過去の臨時収入を何に使ってきたか思い出してみてください。そして今回のボーナス、何に使う予定ですか? もし答えが『浪費』や『消費』なら、一度立ち止まるべきです。ブランド品や高級車を買った瞬間の高揚感は、脳内物質による一時的な快楽にすぎません。その心地よさは、決して長続きしないのです」(ライオンじゅん氏)

手元に100万円が入ったからといって、同額を使ってしまえば、資産形成のフェーズにはいつまでたっても移行できない。もちろん、すでに十分な資産を築いた後の「数%の遊び」なら許容範囲だが、これから資産を作ろうとする段階での全額消費はあまりにリスクが高い。

「厳しい言い方になりますが、過去に買ったご褒美の満足感は、今も続いていますか? おそらく、またすぐに別の新しい何かが欲しくなっているはずです。消費と浪費を繰り返すサイクルの中にいる限り、お金持ちには永遠になれません」(ライオンじゅん氏)

お金の賢い育て方、「貯金」も「投資」も正解ではない?

では、堅実に「貯金」をするのはどうだろうか。あるいは、昨今のトレンドに従って「新NISA」の成長投資枠を埋めるのが正解なのだろうか。多くのマネー誌が推奨するこの「王道」に対しても、ライオンじゅん氏の見解はシビアだ。

「銀行預金は、資産が増えないという意味で『停止』状態と同じです。通帳の数字を見て安心する気持ちは理解できますが、インフレリスクを考えれば実質的な価値は目減りしていく一方です。では、金融投資ならよいのか。インデックスファンドやハイテク株にボーナスを投じるのは、一見するとマネーリテラシーが高い行動に思えます。ですが、もしあなたが『最短最速で資産1億円を作りたい』と願うなら、それもまた遠回りになりかねません」(ライオンじゅん氏)

ライオンじゅん氏が強調するのは、資産規模による「戦い方」の違いだ。元本が数千万円、数億円ある状態での数%の運用益は莫大な金額になるが、元本が少ない段階での金融投資は、資産拡大のスピードにおいて限界がある。

「10年、20年かけてゆっくり資産を作りたいなら、金融投資でも構いません。ですが、5年、あるいはもっと早く経済的自由を手にしたい場合、選ぶべきは『自己投資』です。私自身、20代の頃に当時の会社の規定で、あと1カ月在籍すれば100万円のボーナスがもらえる状況だったんです。でも私はその100万円を捨てて、1カ月早く退職しました。目先の現金よりも、新しい環境に身を置くための『時間』と『チャンス』を買ったのです」(ライオンじゅん氏)

