トランプ関税、業界再編、EV化に逆風…2025年の自動車業界を振り返る

2025年は自動車業界にとって激動の1年だった。

「自動車産業は100年に一度の大変革期の渦中にある」との見方は誰もが一致するところで、カーボンニュートラルの達成に向けた電動化を筆頭に、CASE対応の技術革新、ソフトウェア化(SDV)で移動体験が変わるパラダイムシフト(大きな転換点)と捉えられていることは言うまでもない。

だが、この1年間は「生みの苦しみ」というか、自動車産業は世界の国や地域における基幹産業であるだけに、政治的な国策によって大きく影響されることを痛感した次第だ。

2025年もいろいろあった自動車業界を振り返る

トランプ関税で各社が対応に苦慮

その最たるものが、米国のトランプ大統領が打ち出した高関税政策、いわゆる「トランプ関税」だ。日本には当初、24％の関税が課される見込みだったが、交渉の結果、乗用車は12.5％、その他は15％まで引き下げられた。それでも、日本車各社にとって米国市場は「ドル箱」の大きな収益源であるだけに、その影響は大きく、各社各様に対応を迫られた。

具体的な影響は、日本車メーカー各社の2025年度上期(4～9月)連結決算に如実に表れている。乗用車7社(トヨタ自動車、ホンダ、日産自動車、スズキ、マツダ、スバル、三菱自動車工業)の合計で、米国の関税による影響額が1.5兆円に達した。純利益の7社合計は前年同期比で3割減。2026年3月までの通期で見ると、関税の影響は約2.5兆円となる見通しだ。

その中でも、関税影響も含め、4～9月期で赤字転落したのが日産、三菱自、マツダだ。スバルの減益幅も大きい。ホンダも「関税影響はニューノーマル(新常態)として受け止めていく」とし、四輪事業だけでは赤字となった。日産の赤字転落は収益源の中国とともに、北米での関税影響による販売不振の営業が大きい。

中堅の三菱自は米国生産から撤退しているため、高関税が直接的に響く。スバルは米国販売が世界販売の8割、マツダは3割を占めており、日本からの輸出が多いことで厳しい状況にある。

一方で、トヨタは9,000億円の関税影響を受けたものの、ハイブリッド車の販売が好調で、減益率は7％と最も低い。スズキは米国四輪事業からは完全撤退しており、関税影響は船外機など軽微にとどまるが、「世界的なトランプ関税影響を受けている」ことで減益となった。

このように、各社各様のトランプ関税対応が大きな課題となった。

業界再編の動きが活発化

一方で、この大転換期を生き抜くための業界再編の動きにも注目が集まった。

なんといっても、その最たるものがホンダと日産の経営統合劇だった。

ホンダと日産は2024年末、経営統合に向けた検討を開始したと発表。ホンダ・日産の経営統合に加えて、三菱自動車も「この経営統合に加わるか検討を開始し、2025年1月末までに判断する」こととなっていた。2025年6月には経営統合について最終合意し、8月には共同持株会社を設立して「ホンダ・日産に三菱自が加わる連合」が誕生し、「トヨタ連合」に対抗する新陣営が一気に出現するというシナリオだったのだ。

だが、年明けの今年2月13日に経営統合協議の打ち切りが発表となった。ホンダ・日産の「結婚」は、あっという間に「破談」してしまったのだ。

それでも、ホンダと日産に三菱自が加わって、トランプ高関税対応も含めて米国での協業連携の動きが進んでいることで、「再び、ホンダと日産がヨリを戻すのか、そこに三菱自が加わって3社連合となるのか」との見方も高まっている。

商用車の再編も具体化した。日本の商用車(トラック・バス)メーカーは長らく、日野自動車、いすゞ自動車、三菱ふそう、UDトラックス(旧・日産ディーゼル)の4社体制が続いてきたが、2025年6月に日野自動車と三菱ふそうトラック・バスが経営統合について最終合意した。

両社は2026年4月1日に経営統合し、日野自と三菱ふそうの親会社であるトヨタと独ダイムラートラックが25％ずつを出資する持株会社「ARCHION」(アーチオン)に日野と三菱ふそうがそれぞれぶら下がり、ブランドが維持されることになる。

この商用車再編は日野自のエンジン認証不正問題が契機となった。今後は車両基盤の共通化、開発・調達統合、国内生産拠点の集約を進め、乗用車以上に急務となっているCASE対応と競争力強化を目指すことになる。

日野自はトヨタの連結子会社としてトヨタグループのトラック・バス領域を担ってきたが、トヨタの連結子会社から外れ、今後はダイムラートラック主導で生き抜くことになる。

EV化に急ブレーキ! 日本メーカーには追い風?

2025年の自動車を取り巻く大きなうねりは、なんといっても「EV化の減速、世界的な政策変更」であろう。

今年も終わりに差し掛かった12月16日、欧州連合(EU)の執行機関である欧州委員会は、2035年に内燃機関(エンジン)車の新車販売を原則として禁じるとしていた目標を撤回する案を発表した。一定の条件を満たせば、エンジン車の販売を容認するという内容だ。電気自動車(EV)を推進する方針は維持するものの、急速なシフトに欧州自動車メーカーやドイツ政府が反発しており、より現実的な目標に見直す。

米国では2025年に発足したトランプ政権による脱炭素政策の見直しが続いた。バイデン前政権が導入したEV購入時の税額控除を9月末に廃止。さらに12月には、EV普及を後押ししてきた排ガス規制の緩和を決めた。

かつては「EV化」の見出しが踊り、猫も杓子も「EV時代、来たる」の記事が頻発していたが、昨年頃から「EV大減速」が叫ばれるようになり、実際に中国を除いてEV販売の伸び悩みが目立ってきた。そこに米トランプ環境政策の変更、EUのエンジン車禁止撤回と、欧米での政治的な動きが現実化してきた格好だ。ハイブリッド(HV)車技術に強みを持つトヨタなどの日本勢には追い風になるかもしれない。

とはいえ、将来のEV化に向けた動きも含め、自動車メーカーが全方位的な投資を求められている状況に変わりはない。今後のさらなる業界再編につながることにもなりそうだ。