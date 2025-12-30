【2025年】国内株式の人気銘柄ランキングTOP30ーー防衛・半導体・AIに資金が向かった1年

PayPay証券で2025年1月1日～12月7日の期間に買付された国内株式のうち、売買代金が高い人気の銘柄をランキングにてご紹介。PayPay証券 オウンドメディア「資産運用の1st STEP」編集長 臼田琢美氏の分析とともにお伝えする。

【国内株式】2025年人気銘柄ランキング

PayPay証券によるデータ集計の結果は以下の通り。1位は「三菱重工業」だった。次いで「JX金属」「キオクシアホールディングス」「ソフトバンクグループ」「日経平均チャレンジコース」(日経レバレッジETF)となっている。

1位 三菱重工業

2位 JX金属

3位 キオクシアホールディングス

4位 ソフトバンクグループ

5位 日経平均チャレンジコース(日経レバレッジETF)

6位 任天堂

7位 トヨタ自動車

8位 フジクラ

9位 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

10位 日経平均逆チャレンジコース(日経ダブルインバースETF)

1位は防衛関連銘柄の「三菱重工業」--半導体関連株やAI関連株も人気

買付金額ランキングでは、1位の「三菱重工業」が防衛関連銘柄として高い人気を集めた。臼田氏によると、三菱重工業は原子力発電、核融合、データセンターなどエネルギー関連でも注目されており、年間を通して株価は堅調に推移しているという。

2位の「JX金属」は、2025年3月の上場後、夏の決算発表で増益予想への上方修正と増配がサプライズとなり株価が上昇を開始した。特にAIサーバー向け半導体材料の需要増が示されたことで成長期待が高まり、10月まで上場来高値を更新し続けた。

3位の「キオクシアホールディングス」や、4位の「ソフトバンクグループ」など、半導体関連株やAI関連株が幅広く人気を集めている。