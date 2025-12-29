モテる男性は"二つの波"で心を奪う──"残念な男"が決定的に持っていないもの。

この記事では、「一流・二流・三流の違い」を、色気・人間関係・ファッション・聞き方・夜の所作など、あらゆる角度から浮き彫りにした『一流の男 二流の男 三流の男』(潮凪洋介/あさ出版)から一部を抜粋して紹介します。

今回のテーマは『第三の場所』。

第三の場所

一流は、サードプレイスとともに生きる

二流は、ただ逃げ場を探す

三流は、ONにもOFFにも居場所がない



仕事場でもない、家庭でもない第三の場所――サードプレイス。

サードプレイスは受け身にならず、自分で探す。出会う。耕す。育む。

｢与えられる｣と思った瞬間、それはどんどん逃げて行く。

もう一人の自分で人生を謳歌し、命を完全燃焼できる舞台を持つかどうかで、人生の味も深みも変わってくる。

一流は、｢サードプレイスとともに生きる｣

一流の男は、オフの時間に別世界を持つ。長年熟成させた自分専用のパラダイスだ。

趣味、スポーツ、学び、表現活動、ボランティア、アソビジネス――好きなことに夢中になり、自分と周りを幸福に導く場所。一流はそんな聖域(サンクチュアリ)とともに人生を過ごす。

サードプレイスから得たセンス、知識、人脈を自然と仕事にも還流、相乗効果を生む。ONでは｢俺流｣を抑えざるを得ない。しかしサードプレイスでは俺流が存分に解放される。利害を超えた友情や愛情が際限なく芽吹く。

仕事で知り合った女性は、自由と浪漫に溢れた息遣いに翻弄される。サードプレイスで知り合った女性は、仕事の顔を後から知り｢この趣味オジがまさかの大人物?｣と尊敬モードに!二つの波で心を奪われる。

まるでONの絹ごし冷奴と、OFFの四川風麻婆豆腐。同じ素材でも味も刺激も後味もまるで違う。引く手あまたな女性が、忙しいデートの合間を縫って過ごしたいのは、こんな深すぎる2つの奥行を持った男である。

二流は、｢ただ逃げ場を探す｣

二流の男は、疲れたから休む、ストレスが溜まったからリフレッシュ。"療養止まり"の休日を繰り返す。ソファでだら～んと横になり、会話が始まれば取引先の悪口と｢俺は悪くない｣まがいの自己正当化トーク。

創造や感情でつながった友人、仲間が増えず、仕事外に心通じる人はいない。

女性も当初、｢頼られてるのかも｣と思うが、三度目のデートで｢この人、エネルギー吸いまくる｣と、距離を置き始める。

大好きで得意なアソビと出会い、まずはそれに没頭し、技能成長のフルネスを感じる。まずはそこからでいい。家でも会社でもない第三の場所で心躍らせよう。

三流は、｢ONにもOFFにも居場所がない｣

三流の男は、仕事でも私生活でも｢俺の場所｣と呼べる空間を持たない。

口から出るのは｢趣味探すのって難しい｣｢人付き合いがめんどくさい｣｢でも寂しいなあ｣の発言ばかり。サードプレイスを持つには、少しの反逆心が必要だ。誰にも奪わせない自分時間を守るには、ある意味仕事を蹴飛ばす、マザーファッカーマインドが必要になる。

日本人は同調圧力洗脳にかかりやすいうえ、｢居場所を持たない人｣があまりにも多い。日本社会、文化の弱点といってもよい。

一流はサードプレイスで本当の自分を昇華し、二流はそこを一時避難所にとどめる。三流は仕事外でも、｢人生の主役になる場所がない｣と思い込む。