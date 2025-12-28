ホンダ「ヴェゼル」とトヨタ「カローラクロス」を勝手に比較! 価格とラインアップ編

ホンダの「ヴェゼル」とトヨタ自動車の「カローラクロス」はどちらも、日本で乗るのにちょうどいいサイズ感のSUVだ。搭載するパワートレインには違いがあるので、今回はそのあたりを確認していきたい。価格も比較してみよう。

ヴェゼルとカローラクロスを比べてみた

カローラクロスはハイブリッドのみ! コスパ良好

ヴェゼルとカローラクロスは、どちらも小さな(比較的、小さめな)SUVであり、比べられることの多い2台だ。ただ、両モデルのパワートレイン構成や価格設定には違いがある。

カローラクロスがハイブリッドのみの設定であるのに対し、ヴェゼルはガソリンエンジン車とハイブリッドの両方を用意。またスポーティーなグレードとして、カローラクロスには「GR SPORT」、ヴェゼルには「RS」の選択肢がある。

カローラクロスのパワートレインはシンプルな構成だ。選択肢は「ハイブリッド車」のみで、使っているエンジンは直列4気筒。排気量は「GR SPORT」グレードが2.0L、残りの「G」「S」「Z」は1.8Lとなる。GR SPORTの駆動方式は「E-Four」(4WD)のみ。ほかでは2WDと4WDから選べる。

GR SPORT：エンジンの最高出力152PS/最大トルク188Nm、フロントモーター113PS/206Nm、リアモーター41PS/84Nm、燃費23.3km/L

Z/S/G：エンジン98PS/142Nm、フロントモーター95PS/185Nm、リアモーター(4WDのみ)41PS/84Nm、燃費は2WDが26.4km/L、4WDが24.6km/L

「G」「S」「Z」は装備面に違いがある。GR SPORTはスポーティーに味付けした性格の異なるモデルだと言える。

G：価格重視・実用本位。スチールホイールを装着していたり、メーターがアナログだったりする。価格は276万円～

S：装備と価格のバランス型。アルミホイール装着、メーターはデジタルに。シートはGと同じくファブリック。価格は298万円～

Z：見た目と快適性を重視する上級志向。ディスプレイオーディオが10.5インチに大型化(S、Gは8インチ)。シートは本革+ファブリックでヒーター&ベンチレーション付き。運転席は8ウェイパワーシートなので細かい電動調整が可能。価格は343万円～

GR SPORT：専用サスペンション、専用ステアリング、専用の内外装、ボディ剛性・操縦安定性を重視したチューニング、GRバッジなどを備えるカローラクロスの“別枠”。価格は389.5万円

