年末年始限定のワイン福袋で運試し。元日深夜0時からは、60分限定で2,026円セールも

DEC. 28, 2025 15:42
Text : フォルサ
ワインショップソムリエは12月26日から、「躍動の2026年！年越し・新春初売りSALE」を、公式サイト・楽天市場・Yahoo!ショッピングで開始した。期間は2026年1月13日 11:59まで。

  • 年越し・新春初売りSALE

    年越し・新春初売りSALE

同店では、全スタッフがソムリエ資格を有し、世界16カ国・100生産者以上から直輸入したワインを取り扱っている。今回のセールでは、その専門的な知見を活かし、通常はなかなか手に取る機会の少ない銘柄や希少ワインを提供する。

12月31日 23:59までは、「ソムリエV.I.P.福袋」を販売する。オーパス・ワンやクリスタルなど、ワイン好きなら一度は飲みたい銘酒をセットにした。

  • 愛好家用プレミアムワイン5本セット

    愛好家用プレミアムワイン5本セット

1月1日の深夜0:00～1:00には、新年の幕開けと同時に「時限SALE」を開催する。1時間限定の特別企画で、新年を迎えるにふさわしい「シャンパン」や"ワインの王様"と称される「バローロ」など、赤白泡の逸品を各100本数量限定で、2,026円(税別)で提供する。

  • バローロ ウンベルト・フィオーレ 2020年

    バローロ ウンベルト・フィオーレ 2020年

1月1日の深夜0:00～1月13日 11:59には、「七福神が運ぶ神ワイン入り福袋」を販売する。ワイン愛好家はもちろん、ワイン初心者にも選びやすく、ギフトやパーティー用途にも適したワインを詰め合わせた。

  • 七福神が運ぶ神ワイン入り福袋　弁財天福袋

    七福神が運ぶ神ワイン入り福袋　弁財天福袋

先着1名限定でロマネ・コンティ入りDRC福袋も販売する。

  • ロマネ・コンティ入りDRC福袋

    ロマネ・コンティ入りDRC福袋

毎年好評のワイン玉手箱「福が飛び出すワイン玉手箱 幸運もたらす88本セット」も販売する。今回は24本セットに加え、ご褒美ワイン12本が入った超大容量88本セット。プレミアムワインが入った総額22万円を超える内容を、40%OFFで提供する。

  • 福が飛び出すワイン玉手箱 幸運もたらす88本セット

    福が飛び出すワイン玉手箱 幸運もたらす88本セット

