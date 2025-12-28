「エヌビディア一強」はもう古い? 2025年・米国株ランキングトップ3に入った銘柄の正体

PayPay証券で2025年1月1日～12月7日の期間に買付された米国株式のうち、売買代金が高い人気の銘柄をランキングにてご紹介。PayPay証券 オウンドメディア「資産運用の1st STEP」編集長 臼田琢美氏の分析とともにお伝えする。
【米国株式】2025年人気銘柄ランキング
PayPay証券によるデータ集計の結果は以下の通り。1位は「半導体チャレンジコース」(Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍)、2位は「エヌビディア」、3位は「金（ゴールド）コース」(SPDRゴールド・シェア)となった。
- 1位 半導体チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍)
- 2位 エヌビディア
- 3位 金（ゴールド）コース(SPDRゴールド・シェア)
- 4位 チャレンジコース(Direxion S&P500ブル3倍)
- 5位 エヌビディアチャレンジコース(Direxion デイリー エヌビディア株ブル2倍ETF)
- 6位 半導体逆チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍)
- 7位 テスラチャレンジコース(Direxion デイリー テスラ株ブル2倍ETF)
- 8位 テスラ
- 9位 パランティア・テクノロジーズ
- 10位 テクノロジーチャレンジコース(プロシェアーズ･ウルトラプロQQQ)
半導体株と金関連ファンドがランキング上位に。分散投資と資産防衛ニーズ高まる
