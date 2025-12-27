ホンダ「ヴェゼル」とトヨタ「カローラクロス」を勝手に比較! デザインとサイズ編

ホンダの「ヴェゼル」とトヨタ自動車の「カローラクロス」を比較して購入を検討する人は、意外に多いと聞く。両モデルの特徴をいくつかの観点から比較してみたい。まずは「デザインとサイズ」編だ。

サイズの区分は微妙に違う? デザインは対照的

ヴェゼルは「コンパクトSUV」と呼ぶのにピッタリなサイズ感のクルマだ。一方のカローラクロスはヴェゼルよりも一回り大きく、コンパクトSUVというよりは「小さ目のミッドサイズSUV」と呼びたくなる。

数字だけを見ると、ヴェゼルとカローラクロスは近しいクルマだ。しかし、実際に街で横に並べると“たたずまい”は驚くほど違う。

ぱっと見では数センチの違いに見えるが、都市での取り回しや駐車場適性という視点では、これが想像以上に大きい差になる。

特に全高だ。

カローラクロスのほうがやや背が高く、いかにも“SUVらしい”たたずまいをもつ。

一方のヴェゼルは全高を抑え、立体駐車場やマンション地下の制限高に配慮したプロポーションをとる。特に新規追加の「RS」グレードは、シャークフィンアンテナを取り外すなどの工夫で全高を低減。1,545mmに抑えることで、「1,550mm」の高さ制限付き立体駐車場にも難なく入れられるサイズ感としている。

サイズについては、ヴェゼル＝都市適応性を強く意識したSUV、カローラクロス＝サイズに余裕をもたせてSUVらしさを押し出すモデルという構造が見えてくる。

SUVとして気になる荷室容量も押さえておきたいのだが、ホンダに聞くと、ヴェゼルの荷室容量に関して「公表している数値データはない」とのことだった。カローラクロスは5名乗車時で487Lだ。

