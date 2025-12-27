メルセデス「Cクラス」の最新モデルに乗って考える「大定番セダン」の現状と今後

メルセデス・ベンツの大定番「Cクラス」に2つの新グレードが加わった。登場から4年が経過し、そろそろ次期モデルの声も聞こえ始めた現行型Cクラスだが、その現状と今後は? 新グレード「ラグジュアリー」に試乗しながら探ってみた。

セダンで最も売れているCクラス

現行のCクラス(5代目)は2021年6月に登場。先代モデル(4代目)も採用していた「Eクラス」や「Sクラス」と共有のプラットフォームをさらに進化させ、内外ともに安定感が増したようなフルモデルチェンジだった。

そんな現行のCクラスも、すでに登場から4年が経過。欧州では次期Cクラス(6代目)の生産を2026年春以降に始める、との話も聞こえてくる。

日本に目を向けると、メルセデス・ベンツの販売比率はSUVが6割、それ以外が4割となっていて、車種別でいえば2025年に最も多く売れたのは「GLC」だったという。2番目に多く売れたのは、例年よりも在庫が豊富にあった「Gクラス」だったそうだ。

SUVに押され気味なセダンだが、「メルセデス・ベンツはセダンをやめるつもりはありません」とメルセデス・ベンツ日本の広報担当者。やはりセダンはクルマの基本形であり、人気のカテゴリーだからだ。

メルセデスのセダンの中では、SクラスでもEクラスでもなく、Cクラスが最も売れているという。その理由については「取り回しがいいサイズ感」に加え、「歴代のCクラスに乗っていただいているオーナー様は、乗り換え候補としても引き続きCクラスを選んでいただいています。そういった理由もあり、セダンの中ではCクラスが最も売れていて、支持されているのだと思います」と担当者は分析する。

登場から4年が経過し、熟成が進んだ現行型Cクラスに、多くの人に乗ってもらいたい。そんな思いから、C200とC220dに新たに追加したのが「スポーツ」(Sports)と「ラグジュアリー」(Luxury)の2つのグレードだ。一言でいうと、スポーツは戦略的な価格で攻め、ラグジュアリーは標準仕様でも快適装備が満載、とのことだ。

走り重視のスポーツか? 装備充実のラグジュアリーか?

スポーツは、これまで有償オプションだった「AMGラインパッケージ」を標準装備する。そのほか、スポーツサスペンションやナッパレザーのスポーツステアリング、スポーツシートなども標準で装備し、価格は735万円(C200 スポーツ)からとなる。

一方のラグジュアリーは、AMGラインパッケージの標準装備に加えて、3色から選べる本革シート、ブラックオープンポアウッドインテリアトリム、パノラミックスライディングルーフ、Burmester 3Dサラウンドシステム、シートベンチレーター(運転席、助手席)なども標準で装備している。

パノラミックライディングルーフは車内に開放感をもたらしてくれる

さらに、セーフティビジョンパッケージ、DIGITALライト、アダプティブ ハイビームアシスト・プラスなどの安全装備やドライバーの負担を軽減する装備なども満載している。価格はC200 ラグジュアリーで898万円、C220d ラグジュアリーで914万円となる。

なお、エンジンスペックや走りについてはこれまでのモデルと変わらない。かつて試乗して購入を検討していた人にとっては、走りに変更がないのは購入の後押しになるかもしれない。有償だったオプションが標準装備となれば、オプションを選ぶ手間が省けていいというユーザーもいるはずだ。

走りを重視しつつコストを抑えたければスポーツ、装備の充実を優先するならラグジュアリーを選ぶといいだろう。

次期Cクラスは2026年末導入?

個人的な話で恐縮だが、Cクラスとは何かと縁がある。職場の先輩が買った初代Cクラスには何度も乗せてもらったし、2004年式の2代目Cクラスは両親が購入し、借りて何度も乗った。3代目Cクラスは何度も試乗して購入寸前までいった。4代目Cクラスは付き合いのあるクルマ販売店から1週間ほど借りて満喫した。今回は、それ以来のCクラスの試乗となった。

C220dはディーゼルらしいトルクがありながら、走りは非常にマイルド。もちろん、ガソリン車のような発進時のスムーズな加速感はないが、時速60～100キロの速度では滑らかな走りを堪能できる。

驚いたのは衝撃吸収力の高さだ。路面に継ぎはぎの多い工場地帯をあえて走ってみたが、車体の揺れに対してシートだけが宙に浮いているような感覚で、穏やかな揺れでカラダを突き上げるような衝撃から守ってくれる。それでいて、急なカーブや鋭角な右左折でカラダが左右に振られることもなく、安定して車体をコントロールできるのだ。

世代を重ねたことによる確実な進化が感じられつつも、取り回しのしやすさが変わらないのはCクラス最大の魅力だと思っている。もちろん、フルモデルチェンジごとにサイズは大きくなっているのだが、それを感じさせない。

加えて、車体としての作り込みのよさと乗員の快適性、思い通りに操れる操作性のよさが高い次元で両立していた。

前述の通り、6代目Cクラスは2026年春以降の生産開始を予定している。この点について広報担当者は、「確定している情報は何もない」としながらも、「日本に入ってくるのは2026年末か再来年以降になるかもしれません」と話していた。

セダンはやめないというメルセデス・ベンツの意気込みを聞いて、Cクラスが今後も欧州セダンを代表する存在として君臨していくことは間違いないと実感できた試乗会だった。