【2025年】「NISAつみたて投資枠」人気ランキング、S&P500一強の裏で積立件数2位に入った“意外なアクティブファンド”

PayPay証券で2025年1月1日～12月7日の期間に買付されたNISAつみたて投資枠のうち、買付金額／積立件数上位の銘柄をランキング形式でご紹介。PayPay証券 オウンドメディア「資産運用の1st STEP」編集長 臼田琢美氏の分析とともにお伝えする。

【NISAつみたて投資枠】2025年人気銘柄ランキング

PayPay証券によるデータ集計の結果は以下の通り。買付金額1位は「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」、2位は「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」、3位は「キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)」となった。

買付金額ランキング

1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

2位 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

3位 キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)

4位 iFreeNEXT FANG+インデックス

5位 インデックスオープン・アメリカ株式

積立件数ランキング

積立件数ランキング1位は、買付金額と同様「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」だった。2位は「キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)」、3位は「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」となっている。

1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

2位 キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)

3位 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

4位 インデックスオープン・アメリカ株式

5位 インデックスオープン・日経225

アクティブファンドも健闘。注目は「キャピタル世界株式ファンド」

NISAのつみたて投資枠ランキング(買付金額／積立件数)では、「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」や「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」といったインデックスファンドが人気を博す一方、アクティブファンドも健闘している。臼田氏によると、特に積立件数2位の「キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)」は、100円からつみたて投資ができる「PayPayおまかせ運用」でも利用可能であるため、非常に高い人気を集めているという。

このファンドはモーニングスター運用会社アワードを2年連続で受賞したキャピタル・インターナショナルの代表的な投資信託で、2025年10月31日時点で設定来328.5%の収益率を誇る。

多くの全世界株ファンドは米国株への投資比率が非常に高くなっているが、このファンドの主要投資対象である｢キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)｣は米国株が約50%強にとどまり、フランス、英国、日本、中国など世界中の幅広い国に分散投資されている。臼田氏は、このように他のファンドとは異なる魅力を持つ選択肢として選ばれている要因ではないかと分析している。