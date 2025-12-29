心不全の悪化・死亡のリスクを教えてくれる、健康診断で見るべき数字

健康診断の結果を受けて、各項目に一喜一憂するだけに終わっていませんか? 本記事では、病気のリスクや見えない健康問題が分かるようになる健康診断の見方を、『総合診療医が徹底解読 健康診断でここまでわかる』(伊藤大介 著/文春新書 刊)から一部を抜粋・編集して紹介します。

現代人が「栄養不足」になる?

私の医院には、「疲れやすい」「肌荒れがひどい」「風邪をひきやすい」などの症状を訴える患者さんが多くいます。原因を調べると、意外なことに、栄養不足になっているケースが少なくありません。

栄養不足などと言っても、あまりピンとこないかもしれません。しかし、食事の内容が偏っていたり、食欲不振で食べずにいたりすると、栄養不足になるのです。決して現代社会でも珍しいことではありません。

ここで言う「栄養」とは、「タンパク質」「ビタミン」「ミネラル」など体の機能を維持するために必要な成分のことです。

栄養不足を放置すると、免疫力低下による感染症、貧血、骨粗しょう症、筋肉量の減少、疲労感、意欲の低下など、様々な問題を引き起こします。また、成長期の子供の場合、発育不良を起こしたり、学習能力が低下したりする恐れもあります。

自分が栄養不足であるかを知りたい人は、健康診断や人間ドックなどの血液検査で以下の3つの項目を見てください。

アルブミン



コリンエステラーゼ



リンパ球



ここでも、読者の方には馴染みのない項目が並んでいると思います(定期健診や雇入時健診などでは測定していない場合もあります)。

1つ目の「アルブミン」は、血液中のタンパク質の約60%を占める成分です。肝臓で作られ、血液の浸透圧を維持したり、栄養やホルモンを運搬したりするなど、重要な役割を担っています。血液中の主要なタンパク質ですから、血液検査でアルブミンの数値が低ければ、当然、体がタンパク質不足に陥っている可能性があります。つまり栄養不足になっているということです。

アルブミンの基準値は4.0～5.0(g/dL)ですが、もし3.5を下回るようであれば要注意です。さら に3.0以下の場合は、必ず病院を受診すべきです。

人工呼吸器を外せるかどうか

2つ目の「コリンエステラーゼ」は、肝臓で合成される酵素で、神経伝達物質であるアセチルコリンの分解に関わっています。このコリンエステラーゼも、主にタンパク質から作られるため、コリンエステラーゼの数値の低下はタンパク質不足、すなわち栄養不足であることを意味します。

コリンエステラーゼの基準値は、男性が242〜495(U/L)、女性が200〜459ですが、もし、150以下であれば、かなり注意すべきです。

2019年に発表された日本の研究によると、心不全の患者さんは、血液中のコリンエステラーゼの値が低い(180以下)ほど、心不全が悪化して入院するリスクや死亡するリスクが高くなることが明らかになっています。さらに、この研究では、よく用いられている様々な栄養指標(「CONUT」「PNI」「GNRI」)よりも、コリンエステラーゼの値のほうが心不全の予後を正確に予測できることも分かっています。

また、2023年に発表された中国の論文では、肺炎や肺気腫、急性呼吸窮迫症候群などの病気で人工呼吸器を装着している患者さんが、その後に人工呼吸器を外せるかどうかは、コリンエステラーゼの値によって大きく左右されるという興味深い報告をしています。

コリンエステラーゼの値が高いほど、つまり栄養状態が良いほど、呼吸筋力や免疫力が高まるので、その分、人工呼吸器を外せる可能性も高くなるということです。

コリンエステラーゼは、病気の人が、今後回復できるかどうかを占う重要な栄養指標とも言えます。