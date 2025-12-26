いい感じの人とクリスマスデートに行ったのに「何も進展がなかった人」に共通する、7つの“敗因”

12月23日から25日。クリスマスシーズンの恵比寿や丸の内の駅前には、マッチングアプリで出会ったばかりの、まだお互いの名字すら怪しい男女の姿を沢山見かけます。スマホの地図を頼りに予約したレストランへ女性をエスコートする背中……。

はっきり申し上げますね。まだしっかりとした信頼関係もできていない相手とクリスマスデートに挑むなんて、ハイリスク・ローリターンの投資をするようなものと言わざるをえません。

クリスマス効果を狙って「この日にデートできれば付き合える!」と考えている男女が直面する、7つの「敗因」をまとめました。

独りよがりなサプライズで女性が恥かいた!

「お店は当日のお楽しみ!」なんて張り切って連れて行った先が、いつもより気合い入れていく高級店……。それなのに彼女はニットとぺたんこ靴のカジュアル。お店の雰囲気と明らかにミスマッチで、恥ずかしさMAX。「こんな格調高いお店だなんて聞いてない……こんな格好で来たくなかった」とうつむく彼女。あなたは「デリカシーのない男」の烙印を押されています。

極寒イルミネーションを長時間歩かされて苦行!

クリスマスデートの定番といえば夜のイルミネーションですが、この時期は「激混み・極寒」の二重苦で、意外と過酷なデートコース。女性は男性のため可愛さを優先して薄着になりがちですが、本音は「映える写真が数枚撮れれば満足」。それなのに、寒空の下、律儀に端から端まで完歩させようとするのは悪手です。彼女はガタガタ震え、体温と共にテンションもダダ下がりして終了です。

会話がはずまないのにフルコース3時間地獄

この時期のレストランはコース料理が基本ですが、マッチングアプリなど、まだ出会って間もない二人が挑むのは自爆行為と言ってもいいでしょう。というのもコース料理が延々と3時間かけて続きます。食後のデザートが出る頃には、会話の在庫も尽き果てて、お互いの顔に「早く帰りたい」と書いてあるのがオチです。

美しく見せたくて自滅

女性の中にはスタイルを良く見せたくて補正下着を着けていたり、糖や脂肪の吸収を阻害するダイエットサプリを飲んでいたりする人がいます。その結果、コース料理が入らなくて残すことに。デート代を持つ(つもり)でいる男性からしたら、「なんでこんなに残すの? お店選びミスったかも」なんて疑問が残るでしょう。

「去年のクリスマスは～」で自爆

意外とやってしまいがちなのが会話が途切れた沈黙に耐えられず、つい「去年のクリスマスは～」と口走ってしまうこと。

「クリスマス＝異性と何をして過ごしたか」と想像されやすいので、話題選びとして避けた方が良いNGです。「去年のクリスマス何してたの?」と聞かれても仕事だよなどと異性の気配を感じさせない方アリバイを用意しておくのがベター。

お昼ならいいよ! の時間つぶし要員

「お昼なら空いてるよ」と言われ、「デート成立だ!」と喜んでランチへ。 しかし夕方に差し掛かる頃、「夜は予定あるから」と解散を告げられて呆然……。残念ですが「夜の本命」が登場するまでの、単なる時間つぶし要員だった可能性が高いです。

女性からノリノリで誘ってもらったら飯モクだった!

危ないのが、女性の方から「この店に行ってみたい」と、銀座や六本木のお店をピンポイントで指定してくるケース。「ワインリスト見せてください」なんて言って、遠慮なく高価なボトルを空けていく……。残念ですが、それはデートを楽しんでいるのではなく、男性に食事を奢ってもらうご飯目的のデート。いわゆる「飯モク」ですね。

クリスマスで失敗しても「お正月デート」で取り返せる、最強の理由

周りを見渡せば、長年連れ添った夫婦やカップル、心から笑い合う家族連ればかり。 そんな本物たちが放つ圧倒的な幸福感に対して、アプリで会ったばかりの”即席”男女どうでしょう? 「私たち、ここで何をしているんだろう?」と虚無感に苛まれることも。

クリスマスで撃沈しても、全く問題ありません。なぜなら日本人にとって、心機一転のリセットチャンスである「お正月」こそが本番だからです。

神社参拝でおみくじを引いたり、参道で甘酒を買って温まったり……。お正月デートには「共に体験する」アクティビティが豊富です。会話に困りがちな出会って間もない二人でも自然と盛り上がれますし、豪華なディナー合戦になりがちなクリスマスと違って「飯モク」被害に遭うリスクも低いのが現実的なメリット。

だからこそ、「最悪、お正月があるし!」とドンと構えてください。その余裕が、あなたをより魅力的に見せてくれるはずです。