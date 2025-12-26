現役秘書が保証します! 絶対に外さない万人受け帰省土産3選

秘書室会員約38,400人のネットワークを活用し、現役秘書の目利きにより選ばれたビジネス使いに適した手土産を紹介している「接待の手土産」。今回は「絶対に外さない万人受け帰省土産」をご紹介します。

廣尾瓢月堂 中目黒店「六瓢息災（むびょうそくさい)3種セット・30個入り」(6,868円)

廣尾瓢月堂 中目黒店「六瓢息災（むびょうそくさい)3種セット・30個入り」(6,868円)

「無病息災」の願いが込められた、相手への気遣いも感じられる贈り物です。古来より薬膳に用いられる生姜を1年かけて蜜漬けし、ナッツなど滋養に良い素材とともに、サックリとしたタルト生地で挟みました。新たにラム酒風味のシロップ漬け「無花果味」が加わり、プレーン、ショコラと合わせて3種の味を堪能できます。

「無病息災を願って」というメッセージを込められるので、今のご時世にも最適なお手土産として、何度もリピートしています。一口サイズで食べやすく、日持ちもするので、さまざまなシーンに利用できます。（運輸 秘書歴4年)

赤坂松葉屋「赤坂料亭ごのみ詰合せ」(4,860円)

日本の繊細な食文化と心意気を受け継ぐ松茸飛騨牛料理店「赤坂松葉屋」の味が楽しめる詰合せです。3種のごまをブレンドし、吉野葛を使った「胡麻豆腐」は、もっちり・滑らかな舌触りが特徴。鰹と昆布の豊かなおだしをゼラチンで固め、お湯をかけるだけで本格的な味が楽しめる「お茶漬」「お吸物」も入っています。

料理屋さんのおもたせなので、お味とともに包装も落ち着いた雰囲気で、重さも気にならない程よい大きさです。グルメな方々が多い会食時や帰省時などにも利用できそうです。（建設業 秘書歴9年2ヶ月)

La Maison du Chocolat「フィナンシェ 8個入り」(3,672円)

La Maison du Chocolat「フィナンシェ 8個入り」(3,672円)

パリの高級ショコラ専門店「La Maison du Chocolat（ラ・メゾン・デュ・ショコラ)」のフィナンシェ。アーモンドと焦がしバターが香るナチュールと、濃厚なガトーショコラ風のショコラ、2種のフィナンシェを詰合せました。外はカリッと、中はしっとりとした贅沢な食感が楽しめます。常温保存ができるので、贈り物やお土産に最適です。